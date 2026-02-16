¿Chau Netflix? Warner Bros. reabre la negociación para una potencial venta a Paramount

Netflix pone fecha al estreno de la temporada 3 de una serie que tuvo más de 98 ​​millones de visualizaciones

La junta directiva del gigante del entretenimiento analiza si la nueva propuesta de Paramount, otro de los gigantes de cine de Estados Unidos, podría traducirse en un acuerdo superior o incluso forzar a Netflix a mejorar el suyo, en lo que amenaza con convertirse en una nueva guerra de ofertas por uno de los activos más codiciados de la industria audiovisual.

Los estudios Warner, fundados en 1923, manejan franquicias y propiedades intelectuales redituables como "Harry Potter", el universo DC, "Looney Tunes", "Friends", "Game of Thrones" y "El señor de los anillos", entre otras, además de haber producido clásicos como "Casablanca".

Por ahora, el directorio no tomó una decisión formal y el acuerdo vinculante con Netflix sigue vigente.

Paramount ajustó su propuesta la semana pasada para atender varias de las objeciones planteadas por Warner. Entre los puntos centrales, se comprometió a cubrir la comisión de ruptura de USD 2.800 millones que Warner debería pagar a Netflix si rescinde el contrato.

Ofreció respaldar una refinanciación de la deuda de Warner y propuso compensar a los accionistas si la operación no se concreta antes del 31 de diciembre, una señal de confianza en la aprobación regulatoria.

Aunque persisten algunas preocupaciones dentro del directorio de Warner, es la primera vez que la compañía considera que la oferta de Paramount podría derivar en mejores condiciones económicas que la del gigante del streaming.

Warner había acordado vender su histórico estudio y el negocio de streaming HBO Max a Netflix por USD 27,75 por acción. En paralelo, aceleró los pasos para convocar a una votación de accionistas que avale esa transacción.

Sin embargo, Paramount, propietaria de marcas como CBS, Nickelodeon y MTV y franquicias como "Bob Esponja", "Misión imposible" y "Sonic", lanzó una oferta pública de adquisición por USD 30 por acción y apeló directamente a los accionistas de Warner, además de intensificar gestiones ante reguladores para allanar el camino de su propuesta.

Tanto Paramount como Netflix dejaron trascender que estarían dispuestas a mejorar sus ofertas si fuera necesario para quedarse con Warner.

El CEO de Paramount, David Ellison, aseguró que la propuesta actual no es la definitiva. Desde Netflix también admitieron ante sus accionistas que podrían revisar al alza su oferta.

La pulseada se da en un contexto delicado, ya que las acciones de Netflix retrocedieron más de 40% desde su pico de junio, reflejando la preocupación de los inversores por el impacto financiero del acuerdo.

Chris Marangi, codirector de inversiones de Gabelli Funds, firma que posee acciones de Warner, sostuvo que los cambios introducidos por Paramount evidencian “formas creativas de estructurar un acuerdo”, aunque reconoció que el mercado esperaba un precio más alto. “Al igual que la junta de Warner, quiero ver una oferta mejorada”, afirmó.

Si Warner decide retomar formalmente el diálogo con Paramount, deberá notificar primero a Netflix. Luego intentaría conseguir una propuesta superior a los USD 30 por acción. En caso de que el directorio considere que la oferta rival es mejor, Netflix tendría derecho a igualarla.