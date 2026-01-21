21 de enero de 2026 - 11:01

Netflix hizo un cambio clave en su oferta con Warner Bros: es imposible rechazarla

Sigue la contienda entre la plataforma y Paramount por la productora que cuenta con Harry Potter y Juego de Tronos entre otros éxitos.

La nueva oferta que le hizo Netflix a Warner Bros.

La nueva oferta que le hizo Netflix a Warner Bros.

La propuesta de la plataforma de streaming es sin modificar el monto total de 82.700 millones de dólares, una jugada que cuenta con el respaldo unánime del directorio del grupo propietario de HBO.

El interés de Netflix y Paramount por Warner Bros no es nuevo. Ambas compañías apuntan a su enorme peso dentro de la industria audiovisual: estudios de cine y televisión, una de las bibliotecas de contenidos más grandes del mercado y franquicias globales como “Juego de Tronos”, “Harry Potter” y el universo de DC Comics, con personajes icónicos como Batman y Superman.

Los detalles del nuevo acuerdo entre Netflix y Warner Bros

Según la versión actualizada del acuerdo, Netflix pagará 27,75 dólares por acción en efectivo a los accionistas de Warner Bros Discovery. La operación incluye los estudios de cine y televisión, el extenso catálogo histórico y el servicio de streaming HBO Max. De este modo, la plataforma abandona la propuesta mixta que combinaba efectivo y acciones, una modificación clave frente a la presión ejercida por Paramount.

El impacto en los mercados y el argumento de Paramount

Tras conocerse la noticia, las acciones de Netflix subían un 0,7% en la previa de la apertura del mercado, mientras que los papeles de Paramount caían un 1% y los de Warner Bros se mantenían estables.

Uno de los puntos centrales del debate es la evolución reciente de las acciones de Netflix. Desde el anuncio de la fusión, el 5 de diciembre, los títulos de la compañía cayeron cerca de un 15%, cerrando en torno a los 88 dólares por acción, muy por debajo del piso de 97,91 dólares que establecía la oferta original. Ese retroceso fue utilizado por Paramount como argumento para sostener que su propuesta era superior.

En su planteo inicial, Netflix ofrecía 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones propias por cada título de Warner Bros.

