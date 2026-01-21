Netflix hizo un cambio clave en su oferta con Warner Bros: es imposible rechazarla

Sigue la contienda entre la plataforma y Paramount por la productora que cuenta con Harry Potter y Juego de Tronos entre otros éxitos.

Netflix dio un giro clave en su oferta para quedarse con los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros Discovery. La compañía decidió reformular su propuesta y pagar íntegramente en efectivo, jugada con la que busca dejar afuera a Paramount.

La propuesta de la plataforma de streaming es sin modificar el monto total de 82.700 millones de dólares, una jugada que cuenta con el respaldo unánime del directorio del grupo propietario de HBO.

El interés de Netflix y Paramount por Warner Bros no es nuevo. Ambas compañías apuntan a su enorme peso dentro de la industria audiovisual: estudios de cine y televisión, una de las bibliotecas de contenidos más grandes del mercado y franquicias globales como “Juego de Tronos”, “Harry Potter” y el universo de DC Comics, con personajes icónicos como Batman y Superman.

Según la versión actualizada del acuerdo, Netflix pagará 27,75 dólares por acción en efectivo a los accionistas de Warner Bros Discovery. La operación incluye los estudios de cine y televisión, el extenso catálogo histórico y el servicio de streaming HBO Max. De este modo, la plataforma abandona la propuesta mixta que combinaba efectivo y acciones, una modificación clave frente a la presión ejercida por Paramount.

El impacto en los mercados y el argumento de Paramount Tras conocerse la noticia, las acciones de Netflix subían un 0,7% en la previa de la apertura del mercado, mientras que los papeles de Paramount caían un 1% y los de Warner Bros se mantenían estables.