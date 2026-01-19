Netflix pone fecha al estreno de la temporada 2 de "En el barro" con La China Suárez

“ En el barro ”, la serie spin off de “El Marginal”, que corrió el foco hacia las presidiarias prepara su regreso con una segunda temporada que ya tiene fecha de estreno. Con un elenco renovado, que incluye a La China Suárez , la ficción vuelve más oscura y con más cruces políticos.

Con 64 episodios en Netflix: la serie que es la versión latina de "Las cosas por limpiar"

Netflix tiene la película romántica que tiene a Maia Reficco fue filmada en Italia y atrapa a todos

La historia se situa en La Quebrada, un penal atravesado por nuevas lógicas de poder, violencias internas y alianzas frágiles. En ese escenario reaparece la figura principal Gladys, “La Borges” (Ana Garibaldi) esposa de Mario Borges (Claudio Rissi) y figura clave en “El Marginal”.

La segunda temporada marca un quiebre respecto a la primera. La salida de Valentina Zenere abre paso a una reconfiguración de la producción a cargo de Sebastián Ortega y a la llegada de más personajes.

Eugenia “La China” Suárez es quien asume el protagónico con u n personaje que se aleja por completo de su imagen pública. En la piel de Nicole, una escort de alto perfil que termina detenida, la actriz aparece con ropa deportiva, cejas rapadas y un tono de pelo oscuro. Dentro de la trama, Nicole vivirá además un vínculo amoroso breve e intenso con uno de los guardias.

La China ya había adelantado que se trataba de uno de los desafíos más incómodos de su carrera: “Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo… justo mi mayor miedo es ir presa y voy a grabar en una cárcel”, había dicho en una entrevista.

El reparto se amplía con figuras de peso que refuerzan el tono adulto y crudo de la serie. Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez integran el núcleo principal, acompañadas por Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

Inés Estévez una de las nuevas incorporaciones de En el barro. Inés Estévez una de las nuevas incorporaciones de "En el barro". gentileza

También habrá participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, con una actuación destacada de Verónica Llinás y la presencia de Gerardo Romano como actor invitado, un regreso simbólico del universo original de la serie.

Cuándo se estrena la temporada 2 de "En el barro"

Netflix confirmó que la segunda temporada de "En el barro" se estrenará en febrero, aunque la fecha exacta se conocerá más cerca del lanzamiento.