Con 64 episodios en Netflix: la serie que es la versión latina de "Las cosas por limpiar"

Ambas están basadas en historia reales de mujeres, trabajadoras de hogares y madre solteras en situación de vulnerabildiad

La nueva serie que llegó a Netflix, la versión latina de "Las cosas por limpiar".

Con una trama que recuerda a “Las cosas por limpiar”, la producción que puso en primer plano la precarización laboral y la maternidad en contextos de pobreza; Netflix presentó una nueva producción realizada en latinoamérica. Tiene 64 episodios y, al igual que la producción de Estados Unidos e Inglaterra, está basada en una historia real.

A diferencia de aquella miniserie de 10 episodios, que toma las memorias de Stephanie Land, esta nueva apuesta va mucho más lejos en duración y desarrollo. Se trata de “María la caprichosa”, una ficción inspirada en la vida de María Roa Borja, líder social colombiana y figura clave en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar.

"María la caprichosa", la nueva serie que llegó a Netflix, la versión latina de "Las cosas por limpiar". "María la caprichosa", la nueva serie que llegó a Netflix, la versión latina de "Las cosas por limpiar". gentileza La serie, realizada y producida en Colombia, toma una experiencia personal atravesada por la exclusión y la transforma en una historia coral sobre mujeres que durante décadas sostuvieron hogares ajenos en condiciones de invisibilidad y abuso.

De qué trata la nueva serie de Netflix Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia comienza cuando “un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra”. A partir de ese quiebre, la protagonista desarrolla una fortaleza que la impulsa a defender los derechos de otras mujeres y a luchar por un futuro distinto.

Uno de los ejes centrales de la ficción es el trabajo doméstico. La falta de contratos, la ausencia de reconocimiento legal y la extrema dependencia económica quedan expuestas a través de escenas cotidianas que refuerzan el realismo del relato.