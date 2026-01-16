16 de enero de 2026 - 13:43

Tierna y nostálgica: la nueva comedia romántica de Netflix inspirada en "Cuando Harry conoció a Sally"

La producción ya lidera lo más visto de la plataforma. Viajes, reencuentros y un mensaje de nostalgia que enamoran desde el primer minuto.

La nueva comedia romántica de Netflix que toma inspiración en Cuando Harry conoció a Sally.

La nueva comedia romántica de Netflix que toma inspiración en "Cuando Harry conoció a Sally".

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En apenas una semana desde su estreno, una nueva comedia romántica se convirtió en lo más visto de Netflix. Con un espíritu similar a “Cuando Harry conoció a Sally” (1989), la historia combina viajes, reencuentros y diálogos cargados de pura nostalgia.

Leé además

la comedia municipal se prepara para retomar sus funciones en el teatro quintanilla

La Comedia Municipal se prepara para retomar sus funciones en el teatro Quintanilla

Por Redacción Espectáculos
Varios famosos se ofrecieron a ser parte del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Los famosos que se ofrecieron animar el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: ¿les cobran?

Por Agustín Zamora
"Gente que conocemos en vacaciones", la comedia que lidera el ranking de lo más visto de Netflix.
“Gente que conocemos en vacaciones”, la comedia que lidera el ranking de lo más visto de Netflix.

“Gente que conocemos en vacaciones”, la comedia que lidera el ranking de lo más visto de Netflix.

El filme fue dirigido por Brett Haley, conocido por títulos como “Hearts Beat Loud” y “All the Bright Places”, y cuenta con un guion adaptado por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo especialmente para Netflix. El filme está basado en la novela bestseller de 2021 “People We Meet on Vacation” de Emily Henry, quien también participó como productora ejecutiva

Emily Henry escritora de "People We Meet on Vacation", el libro en que se basó la comedia romántica.
Emily Henry escritora de “People We Meet on Vacation”, el libro en que se basó la comedia romántica.

Emily Henry escritora de “People We Meet on Vacation”, el libro en que se basó la comedia romántica.

De qué trata "Gente que conocemos en vacaciones", la nueva comedia romántica de Netflix

La historia sigue a Poppy Wright, una escritora de viajes que convirtió aeropuertos y ciudades desconocidas en su forma de vida. Sin embargo, esa rutina empieza a resquebrajarse cuando asiste a una boda en Barcelona y se reencuentra con Alex Nilsen, su mejor amigo de la universidad, con quien lleva años sin hablar. A partir de ese encuentro, la película alterna entre el presente y distintos veranos del pasado para reconstruir una tradición que los unía: una semana al año de vacaciones juntos, lejos de todo.

Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Tráiler oficial | Netflix

Ella improvisa y se deja llevar; él necesita planificar cada paso. Esa dinámica de opuestos es el corazón del relato y sostiene la tensión romántica sin golpes bajos ni subrayados innecesarios. A medida que avanzan los recuerdos, el film va develando qué ocurrió entre ellos y por qué ese vínculo quedó en pausa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un productor de Netflix confirmó que habrá más historias de los Bridgerton; además confirmó las temporadas 5 y 6

La frase de Netflix que encendió la ilusión de los fans de Bridgerton más spin-offs

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie tailandesa de Netflix de ocho episodios.

Con 8 capítulos y tabúes delicados: la nueva serie tailandesa de Netflix con escenas explícitas

Por Redacción Espectáculos
La periodista argentina que contó las exigencias para entrevistar a Julio iglesias. 

"Julio Iglesias va a jugar con tu braga": una entrevistadora argentina contó las exigencias del cantante

Por Redacción Espectáculos
El Chino Leunis le dedicó sentidas palabras a su hija, por su cumpleaños 16.

El emotivo mensaje con el que el Chino Leunis mostró cuánto creció su hija: "Me llenas de orgullo"

Por Agustín Zamora