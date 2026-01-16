Tierna y nostálgica: la nueva comedia romántica de Netflix inspirada en "Cuando Harry conoció a Sally"

La producción ya lidera lo más visto de la plataforma. Viajes, reencuentros y un mensaje de nostalgia que enamoran desde el primer minuto.

La nueva comedia romántica de Netflix que toma inspiración en "Cuando Harry conoció a Sally".

En apenas una semana desde su estreno, una nueva comedia romántica se convirtió en lo más visto de Netflix. Con un espíritu similar a “Cuando Harry conoció a Sally” (1989), la historia combina viajes, reencuentros y diálogos cargados de pura nostalgia.

“Gente que conocemos en vacaciones” está dirigida por Brett Haley y toma situaciones del clásico de Rob Reiner. La propuesta combina ligereza emocional y romanticismo clásico, apoyándose en las actuaciones de Tom Blyth y Emily Bader, que construyen una relación marcada por la tensión, la torpeza y las preguntas que el tiempo deja sin responder.

"Gente que conocemos en vacaciones", la comedia que lidera el ranking de lo más visto de Netflix. gentileza El filme fue dirigido por Brett Haley, conocido por títulos como "Hearts Beat Loud" y "All the Bright Places", y cuenta con un guion adaptado por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo especialmente para Netflix. El filme está basado en la novela bestseller de 2021 "People We Meet on Vacation" de Emily Henry, quien también participó como productora ejecutiva

Emily Henry escritora de "People We Meet on Vacation", el libro en que se basó la comedia romántica. Emily Henry escritora de “People We Meet on Vacation”, el libro en que se basó la comedia romántica. gentileza De qué trata "Gente que conocemos en vacaciones", la nueva comedia romántica de Netflix La historia sigue a Poppy Wright, una escritora de viajes que convirtió aeropuertos y ciudades desconocidas en su forma de vida. Sin embargo, esa rutina empieza a resquebrajarse cuando asiste a una boda en Barcelona y se reencuentra con Alex Nilsen, su mejor amigo de la universidad, con quien lleva años sin hablar. A partir de ese encuentro, la película alterna entre el presente y distintos veranos del pasado para reconstruir una tradición que los unía: una semana al año de vacaciones juntos, lejos de todo.

Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Tráiler oficial | Netflix Ella improvisa y se deja llevar; él necesita planificar cada paso. Esa dinámica de opuestos es el corazón del relato y sostiene la tensión romántica sin golpes bajos ni subrayados innecesarios. A medida que avanzan los recuerdos, el film va develando qué ocurrió entre ellos y por qué ese vínculo quedó en pausa.