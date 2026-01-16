Con 8 capítulos y tabúes delicados: la nueva serie tailandesa de Netflix con escenas explícitas

El programa aborda los placeres ocultos en una época de dura represión en los años 70.

Ambientada en un contexto de fuerte represión cultural, Netflix presenta una serie explícita sobre tabúes sexuales y la moralidad de una sociedad de los 70 en Tailandia. La producción pone en juego los placeres ocultos y los límites morales en un contexto atravesado por el silencio y la censura.

“Doctor Clímax” es una miniserie tailandesa de ocho episodios, protagonizada por Chantavit Dhanasevi. Ambientada en la Tailandia de los años 70, la ficción se convirtió rápidamente en tendencia por su manera frontal de tratar temas considerados tabú en esa época y por su mirada crítica sobre las normas sociales.

"Doctor Clímax", la miniserie tailandesa de Netflix con ocho episodios “Doctor Clímax”, la miniserie tailandesa de Netflix con ocho episodios gentileza La serie sigue a un reconocido dermatólogo, especializado en enfermedades de transmisión sexual, que atraviesa una profunda crisis personal y profesional, y que decide desafiar las convenciones establecidas.

En medio de un clima político tenso, marcado por la Guerra Fría y los conflictos del sudeste asiático, la historia expone el despertar sexual colectivo y los dilemas éticos de quienes se animan a romper con lo impuesto.

De qué trata "Doctor Clímax", la nueva serie de Netflix La serie narra la historia de Dr. Nat, un respetado médico que, bajo el seudónimo “Doctor Clímax”, comienza a escribir una columna anónima de educación sexual en un periódico local. Allí responde preguntas íntimas de los lectores, en un contexto donde hablar de sexo es prácticamente un acto de rebeldía.