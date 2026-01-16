Con 8 capítulos y tabúes delicados: la nueva serie tailandesa de Netflix con escenas explícitas

Ambientada en un contexto de fuerte represión cultural, Netflix presenta una serie explícita sobre tabúes sexuales y la moralidad de una sociedad de los 70 en Tailandia. La producción pone en juego los placeres ocultos y los límites morales en un contexto atravesado por el silencio y la censura.
La serie sigue a un reconocido dermatólogo, especializado en enfermedades de transmisión sexual, que atraviesa una profunda crisis personal y profesional, y que decide desafiar las convenciones establecidas.
En medio de un clima político tenso, marcado por la Guerra Fría y los conflictos del sudeste asiático, la historia expone el despertar sexual colectivo y los dilemas éticos de quienes se animan a romper con lo impuesto.
De qué trata "Doctor Clímax", la nueva serie de Netflix
La serie narra la historia de Dr. Nat, un respetado médico que, bajo el seudónimo “Doctor Clímax”, comienza a escribir una columna anónima de educación sexual en un periódico local. Allí responde preguntas íntimas de los lectores, en un contexto donde hablar de sexo es prácticamente un acto de rebeldía.
Lo que inicia como un servicio informativo se transforma en un fenómeno social que sacude a la comunidad, poniendo en riesgo su prestigio, su matrimonio con Tukta y su estabilidad emocional.
A la par, el protagonista se involucra en una relación apasionada con Linda, jefa del departamento de arte del diario, lo que intensifica el conflicto y desata una peligrosa búsqueda por descubrir la identidad del columnista anónimo.