Con un paradisíaco pueblo: la nueva película de Netflix sobre un amor de verano que es ideal para ver ahora

Dura aproximadamente dos horas y se sitúa en un paradisíaco pueblo costero: dos personas con realidades distintas que se cruzan en el mar.

Se trata de “Al viento” ("Pod Wiatr", en su título original), una película polaca que dura unas dos horas y se convirtió en un fenómeno dentro de la plataforma tras su incorporación. Estrenada en 2022, está ambientada en los paradisíacos paisajes de la península de Hel, sobre el mar Báltico.

La trama pone el foco en cómo el primer amor puede convertirse en el impulso necesario para romper con expectativas ajenas y empezar a tomar decisiones propias.

Uno de sus mayores encantos es su atmósfera veraniega: la playa, el sol y el viento acompañan cada escena y aportan una mística especial a la historia. A esto se suma la fuerte química entre sus protagonistas.

¿De qué trata la nueva película romántica de Netflix? Embed - Al Viento | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado La película sigue a Ania (Sonia Mietielica), una joven proveniente de una familia acomodada que llega a un exclusivo hotel de playa para pasar sus vacaciones antes de comenzar la carrera de medicina, un camino marcado por el deseo de su estricto padre. Sin embargo, Ania atraviesa un duelo reciente que la mantiene emocionalmente distante y desconectada de su entorno.

Todo cambia cuando conoce a Michal (Jakub Sasak), un instructor de kitesurf que trabaja en el resort. Él representa una vida libre, simple y profundamente ligada al mar, en claro contraste con el mundo estructurado y rígido del que proviene Ania. A pesar de las diferencias y de la desaprobación familiar, entre ambos surge una conexión inevitable, impulsada por la pasión, el deporte y el autodescubrimiento.