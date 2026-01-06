En 2 horas: la claustrofóbica película de terror que llegó a Netflix con un clásico villano

La producción, basada en los inicios de un personaje histórico, está entre lo más visto de la plataforma de streaming.

“Drácula: mar de sangre”, con su título original “The Last Voyage of the Demeter”, es el film de dos horas dirigido por André Øvredal que propone una mirada distinta sobre el mito de Drácula.

En lugar de seguir el relato clásico en tierra firme, la historia se concentra en uno de los pasajes más inquietantes de la novela de Bram Stoker: el viaje del barco Deméter desde los Cárpatos hasta Inglaterra, un trayecto condenado desde su inicio.

La acción se desarrolla casi por completo a bordo del navío, donde una tripulación desprevenida transporta misteriosas cajas sin conocer su contenido real. Lo que comienza como una travesía comercial se transforma rápidamente en una pesadilla nocturna: los marineros empiezan a desaparecer de a uno, mientras una presencia monstruosa acecha en la oscuridad del barco.

Embed - Drácula: Mar de sangre | Tráiler oficial El elenco está encabezado por Corey Hawkins, acompañado por Aisling Franciosi, David Dastmalchian, Liam Cunningham, Woody Norman, Jon Jon Briones y Stefan Kapii. Uno de los puntos más comentados es la interpretación de Drácula a cargo de Javier Botet, quien se aleja de la imagen elegante y aristocrática del vampiro para encarnar una criatura salvaje, física y brutal.

El éxito de “Drácula: mar de sangre” representa un renovado interés por los clásicos. trae a la pantalla una de las adaptaciones de la obra de Bram Stoker, cuyo legado sigue vigente más de 130 años después de la publicación de “Drácula” en 1897.