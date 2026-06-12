Estreno en streaming: la película animada de Disney y Pixar que ya comparan con "Zootopia"

El nuevo filme de dibujos animados combina tecnología, naturaleza y la relación entre los humanos y los animales.

La película animada de Disney y Pixar que comparan con "Zootopia".

Disney y Pixar volvieron a apostar por una historia ambientada en un universo animal, pero esta vez con un inesperado toque de ciencia ficción. Comparada con “Zootopia” por su combinación de humor, aventuras y personajes antropomórficos, la película incorpora una premisa diferente basada en la relación entre humanos y naturaleza.

Se trata de “Hoppers: Operación castor”, una nueva comedia animada que ya se encuentra disponible en Disney+ y que propone un giro inesperado dentro del género familiar, combinando tecnología de punta con exploración del mundo animal.

"Hoppers: Operación castor", la película de Disney y Pixar que es furor. “Hoppers: Operación castor”, la película de Disney y Pixar que es furor. gentileza “Hoppers: Operación castor”, la nueva película para ver en Disney+ La trama sigue a Mabel, una joven amante de los animales que decide probar una tecnología experimental capaz de “trasladar” la mente humana a cuerpos robóticos de animales. Su elección la lleva a convertirse en un castor, ingresando de lleno en un ecosistema salvaje lleno de desafíos, alianzas inesperadas y conflictos.

Embed - Hoppers | Tráiler oficial | Doblado En ese mundo, Mabel se cruza con personajes como el carismático Rey George, un castor que se convierte en su aliado, mientras enfrenta amenazas tanto del lado humano como del propio reino animal, donde también aparecen figuras como el ambicioso alcalde Jerry Generazzo y la enigmática Reina Insecto.

Elenco de voces y personajes principales en "Hoppers" La película cuenta con un elenco de voces destacado. Piper Curda interpreta a Mabel y a su versión castor, mientras que Bobby Moynihan da vida al Rey George. A ellos se suman Jon Hamm como el alcalde Jerry Generazzo y Meryl Streep como la Reina Insecto, en uno de los papeles más llamativos del film.