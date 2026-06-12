Estreno en streaming: la película animada de Disney y Pixar que ya comparan con "Zootopia"

Disney y Pixar volvieron a apostar por una historia ambientada en un universo animal, pero esta vez con un inesperado toque de ciencia ficción. Comparada con “Zootopia” por su combinación de humor, aventuras y personajes antropomórficos, la película incorpora una premisa diferente basada en la relación entre humanos y naturaleza.
Se trata de “Hoppers: Operación castor”, una nueva comedia animada que ya se encuentra disponible en Disney+ y que propone un giro inesperado dentro del género familiar, combinando tecnología de punta con exploración del mundo animal.
"Hoppers: Operación castor", la película de Disney y Pixar que es furor.
“Hoppers: Operación castor”, la película de Disney y Pixar que es furor.
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“Hoppers: Operación castor”, la nueva película para ver en Disney+
La trama sigue a Mabel, una joven amante de los animales que decide probar una tecnología experimental capaz de “trasladar” la mente humana a cuerpos robóticos de animales. Su elección la lleva a convertirse en un castor, ingresando de lleno en un ecosistema salvaje lleno de desafíos, alianzas inesperadas y conflictos.
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En ese mundo, Mabel se cruza con personajes como el carismático Rey George, un castor que se convierte en su aliado, mientras enfrenta amenazas tanto del lado humano como del propio reino animal, donde también aparecen figuras como el ambicioso alcalde Jerry Generazzo y la enigmática Reina Insecto.
Elenco de voces y personajes principales en "Hoppers"
La película cuenta con un elenco de voces destacado. Piper Curda interpreta a Mabel y a su versión castor, mientras que Bobby Moynihan da vida al Rey George. A ellos se suman Jon Hamm como el alcalde Jerry Generazzo y Meryl Streep como la Reina Insecto, en uno de los papeles más llamativos del film.
"Hoppers: Operación castor", la película de Disney y Pixar que es furor.
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También participa Tom Law como Tom Lizard, un personaje que aporta momentos de humor dentro del caos del bosque animado.
Quién está detrás de la nueva apuesta de Pixar
La dirección está a cargo de Daniel Chong, con guion de Jesse Andrews y producción de Nicole Paradis Grindle, reconocida por su trabajo en "Los Increíbles 2".
Además, la producción ejecutiva incluye a figuras clave de Pixar como Pete Docter, Kiri Hart y Peter Sohn, mientras que la música original fue compuesta por Mark Mothersbaugh.