Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción con "El día de la revelación" y promete un espectáculo inolvidable

"¿Has visto 'E.T.'?" , bromeó Steven Spielberg en el marco de una entrevista con Efe, ante la pregunta de qué le preguntaría a un extraterrestre si lo tuviera enfrente. Y tiene sentido: el célebre director, que el próximo 18 de diciembre cumplirá 80 años, ha contribuido en gran parte a formar nuestro imaginario sobre aliens.

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El tema lo ha obsesionado largamente: recordemos que, al margen de la simpática y entrañable critatura aludida al principio, también estrenó en 1977 "Encuentros cercanos del tercer tipo", un hito absoluto en el cine de extraterrestres, y en 2005 "La guerra de los mundos". Ahora, desde este jueves 11 de junio estará en las salas argentinas " El día de la revelación " ("Disclosure Day"). Es su película número 36 y el regreso pleno a la ciencia ficción tras dos décadas.

Protagoniziada por Emily Blunt y Josh O'Connor, uno de los actores del momento, ya es uno de los grandes estrenos de los últimos tiempos. Para algunos críticos, incluso, lo mejor que ha hecho Spielberg en los últimos 20 años . El cineasta que convirtió, desde "Tiburón" (1975), el gran espectáculo cinematográfico como una experiencia de masas, volvió a mirar hacia el cielo. Pero esta vez lo hizo con una convicción que trasciende la ficción.

En una entrevista concedida a la revista Fotogramas, citada por Infobae, el realizador dijo: “Creo firmemente que existe una inteligencia no humana que estuvo interactuando con nosotros desde hace tiempo”.

Declaraciones como estas alimentaron las hipótesis de muchos, que piensan que Spielberg sabe mucho más de lo que plasmó en la película, y que estrenar ahora un filme como este, justo cuando el Pentágono está desclasificando miles de archivos, no es casualidad.

“La película está centrada en la verdad de lo que hay ahí fuera”, afirmó sobre su nuevo proyecto, que toma impulso a partir de las revelaciones sobre un programa secreto del Pentágono dedicado a investigar fenómenos aéreos no identificados.

Prueba de su obsesión por la historia es que, junto a David Koepp, reescribieron unas 40 veces el guion, hasta dar con la narrativa precisa y, algunos creen, las dosis justas de información.

El origen de esa fascinación, según contó, se remonta a la infancia. “Cuando era chico y aún vivía en Haddon Township, mi padre me construyó un telescopio. Yo tendría unos siete años y me veía a mí mismo como una especie de estudiante del cielo. Y sigo viéndome así”, recordó entre risas.

Aquellas noches junto a su padre le permitieron descubrir “las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno o el planeta rojo, Marte”, una experiencia que todavía conserva intacto su poder de asombro. “Me quedaba maravillado, preguntándome qué había allá afuera”, confesó.

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Spielberg también reflexionó sobre la evolución histórica de esa mirada humana hacia el firmamento: “En la antigüedad, el cielo era origen de supersticiones y de miedo. A medida que se inventaron los primeros telescopios y gracias a pioneros como Galileo, la humanidad empezó a entender la verdadera dimensión del universo. El miedo dio paso a la fascinación”.

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El corazón conceptual de "El día de la revelación" nació cuando el director conoció imágenes e informes de pilotos de la Marina estadounidense observando un misterioso objeto frente a la costa de San Diego. “Ese reportaje y esas imágenes de pilotos de la Marina observando un objeto ovalado de unos 12 metros de largo maniobrando frente a la costa de San Diego reavivaron mi interés por contar una historia sobre qué pasaría si de pronto se confirmara todo ”, explicó.

El director aseguró que la nueva película aborda múltiples dimensiones y constituye “una exploración emocional sobre cómo nos percibimos unos a otros”.

Pero quizá el cambio más significativo esté en su propia evolución intelectual. Al recordar Encuentros cercanos del tercer tipo, Spielberg admitió que entonces trabajaba sobre hipótesis imaginarias. “Antes solo especulaba. Era una película de ‘¿Y si…?’. ¿Y si ellos vinieran y nos encontráramos por primera vez? ¿Y si damos con una forma de comunicarnos?”, señaló.

Cinco décadas después, la pregunta parece haberse transformado en certeza. “Hoy, 50 años después, creo que hay verdades fundamentales que nos fueron ocultadas. Creo firmemente que existe una inteligencia no humana que estuvo interactuando con nosotros desde hace tiempo. Esta película está centrada en la verdad de lo que hay ahí fuera, mientras que mi interés inicial imaginaba qué podía haber”.

Más estrenos

"Toy Story 5": Marca el esperado regreso de Buzz, Woody, Jessie y el resto de los personajes creados por Pixar. Dirigida por Andrew Stanton y con las voces de Tom Hanks y Tim Allen, la nueva aventura enfrenta a los juguetes con un desafío inesperado: el avance de la tecnología como nueva competencia por la atención y la imaginación de los niños.

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"Las 100 noches del deseo" ("100 Nights of Hero"): Fantasía romántica de Julia Jackman protagonizada por Emma Corrin, Nicholas Galitzine y Maika Monroe. La película sigue a Cherry y Hero, dos mujeres casadas que elaboran un ingenioso plan para impedir la seducción de Cherry por parte del lascivo Manfred, mientras Hero lo mantiene cautivado durante cien noches con una sucesión de relatos cargados de imaginación y misterio.

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"Letras robadas" ("Power Ballad"): Nueva comedia musical del director John Carney. Con Paul Rudd y Nick Jonas al frente del elenco, el filme narra el encuentro entre Rick, un cantante de bodas en decadencia, y Danny, una exestrella de una boy band. Una improvisación nocturna termina convirtiéndose en un éxito inesperado que cambia sus vidas y reabre viejas ambiciones, en una historia atravesada por la música, el reconocimiento y las segundas oportunidades.