12 de junio de 2026 - 12:02

Ambientada en Londres, la secuela romántica que los fans esperaban ya tiene fecha de estreno en Prime Video

La película está basada en una trilogía de libros escritos por la argentina Mercedes Ron. Tiene su versión cinematográfica en España.

Ambientada en londres la nueva película romántica de Prime Video es una secuela

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de "Culpa tuya: Londres", la secuela de "Culpa mía", adaptación británica de la popular saga literaria "Culpables", de la argentina Mercedes Ron. Está dirigida por Dani Girdwood y Charlotte Fassler, con guion de Melissa Osborne y Bella Heesom.

Los protagonistas de "Culpa Tuya: Londres"
Los protagonistas de

Los protagonistas de "Culpa Tuya: Londres"

La nueva entrega retoma la historia de Nick y Noah, interpretados nuevamente por Matthew Broome y Asha Banks, quienes deberán enfrentar una etapa completamente distinta de su relación. Después de consolidar su amor, el destino los llevará por caminos separados y pondrá a prueba la confianza que construyeron.

"Culpa tuya: Londres", una historia de amor con fantasmas del pasado

La historia comienza cuando Noah se muda a Oxford para continuar sus estudios universitarios, mientras Nick queda absorbido por las crecientes responsabilidades de su trabajo. La distancia empieza a generar tensiones y la aparición de nuevas personas en sus vidas despierta sentimientos de inseguridad y celos.

Embed - Culpa Tuya: Londres | Tráiler Oficial | Prime Video España

Con el paso del tiempo, ambos deberán enfrentar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su relación para siempre, en una trama donde el amor convive con las dudas, las oportunidades y los desafíos de la vida adulta.

Quiénes integran el elenco de "Culpa tuya: Londres"

Además de Matthew Broome y Asha Banks, la película suma nuevos personajes que tendrán un papel clave en la historia. Louisa Binder interpreta a Sophia, una joven que se acerca a Nick en su trabajo; Joel Nankervis da vida a Michael, un estudiante de Oxford que desarrolla una conexión especial con Noah; y Scarlett Rayner encarna a Briar, una aparente amiga con intenciones ocultas.

Los protagonistas de "Culpa Tuya: Londres"
Los protagonistas de

Los protagonistas de "Culpa Tuya: Londres"

Cuándo se estrena "Culpa tuya: Londres" en Prime Video

La película llegará a la plataforma el 17 de junio y estará disponible en más de 240 países, incluido Argentina.

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