Es la serie más vista y su segunda temporada se estrena en Prime Video: un romance juvenil en Oxford

Se trata de “Maxton Hall: Un Mundo entre Nosotros”, adaptación de la trilogía literaria “Save” de Mona Kasten. La primera temporada no solo arrasó entre los suscriptores, sino que también se convirtió en la serie más vista de la historia de la plataforma.
La historia abarca la vida de Ruby, una joven estudiante de Oxford con grandes sueños y una vida que parecía perfecta. Sin embargo, un golpe familiar cambia todo y James, el joven que le robó el corazón, se convierte en el eje de su conflicto emocional.
Destrozada, Ruby intenta retomar su antigua vida, antes de pertenecer al mundo elitista de Maxton Hall, pero los sentimientos hacia James resultan imposibles de ignorar. La trama explora su relación, el crecimiento de los personajes y los desafíos propios de la juventud y la élite académica.
Qué esperar de la segunda temporada de "Maxton Hall"
La nueva entrega continúa explorando la compleja relación de Ruby y James, marcada por conflictos emocionales y secretos del pasado. Ella decidió no volver a verlo más, pero él hará todo lo posible por ganarse su perdón. A lo largo de los episodios, la tensión se intensifica y los personajes deberán enfrentar situaciones que podrían poner en riesgo lo poco que queda de su vínculo.
Basada en “Save You”, el segundo libro de la saga juvenil de Kasten, esta temporada contará con estreno exclusivo en Prime Video.
Cuándo se estrena la segunda temporada de "Maxton Hall"
La plataforma confirmó que los primeros tres episodios estarán disponibles el 7 de noviembre, mientras que el resto de los capítulos se irán estrenando semanalmente hasta el gran final del 28 de noviembre.
Además, se anunció que la producción ya fue renovada para una tercera temporada.