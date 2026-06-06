Tensión en el Obelisco: incidentes y detenidos durante el último adiós al Indio Solari

Lo que comenzó como una jornada de homenaje y despedida al Indio Solari, histórico líder de Los Redondos, se vio opacado por incidentes entre la policía y los fanáticos en el Obelisco.

El "banderazo", que reunió a miles de seguidores del Indio Solari en las inmediaciones del Obelisco, transcurría en calma hasta las 17:00, momento en que se originaron los primeros focos de conflicto.

Según testimonios de los presentes, la tensión escaló cuando efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron para incautar bebidas y desalojar a los vendedores ambulantes apostados en la zona.

Esta acción fue resistida por grupos de personas, algunos de ellos señalados como alcoholizados, quienes intentaron impedir el avance de las fuerzas de seguridad arrojando botellas y otros objetos contundentes.

Incidentes en el Obelisco: hubo enfrentamientos entre fanáticos del Indio Solari y la Policía de la Ciudad https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/zX4Do1nG7L

La respuesta policial incluyó la formación de cordones con escudos, el despliegue de brigadas en motocicletas y la llegada de un camión hidrante para controlar la situación en la Plaza de la República, provocando corridas entre la multitud.

Para las 20:00, el tránsito en la intersección de la avenida Corrientes y la 9 de Julio permanecía totalmente interrumpido mientras las autoridades intentaban liberar la zona. El balance de los disturbios arrojó un total de ocho personas demoradas y dos policías con heridas de diversa consideración.

A pesar de los incidentes, el clima de luto persiste entre los fanáticos, muchos de los cuales ya han comenzado a peregrinar hacia Villa Domínico. Allí, en el microestadio José Gatica ubicado en el Parque de los Derechos del Trabajador, se llevará a cabo el velatorio y funeral popular del ícono del rock argentino a partir de las 11:00 de este domingo 7 de junio.