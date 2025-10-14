14 de octubre de 2025 - 11:50

Llega a Prime Video el final de una exitosa trilogía romántica juvenil

La historia de una joven y su hermanastro está basada en los libros escritos por la argentina Mercedes Ron.

Llega a Prime Video la tercera y última entrega del romance juvenil más exitoso de la plataforma.

Noah y Nick tendrán su desenlace en “Culpa Nuestra”. Comenzó en 2023 con “Culpa Mía”, una simple trama de amor adolescente pero que rápidamente se convirtió en una de las trilogías románticas más vistas de las plataformas de streaming.

Nicole Wallace y Gabriel Guevara.

En “Culpa Nuestra”, la tercera película de la saga, la historia retoma después del dramático desenlace de "Culpa Tuya". Noah intenta recomponer su vida al haber terminado con Nick: se muda, comienza la universidad y parece haber encontrado un poco de estabilidad. Sin embargo, él sigue marcado por sus errores y por la sensación de haber perdido a la persona que más amaba.

Embed - Culpa Nuestra | Amazon Prime

El destino vuelve a cruzarlos cuando Nick regresa a Madrid y sus familias los obligan a reencontrarse. Lo que empieza como una situación incómoda termina reavivando viejas emociones: discusiones, celos y una pasión tan intensa como peligrosa. Pero esta vez, una amenaza del pasado de Nick pondrá en riesgo todo lo que ambos intentaban reconstruir, obligándolos a decidir si su amor merece otra oportunidad o si ha llegado el momento de dejarlo atrás definitivamente.

Trilogía basada en libros de una argentina

La trilogía Culpables —formada por Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra— está basada en los libros homónimos de la escritora Mercedes Ron, una autora argentina radicada en España.

Mercedes Ron la escritora argentina de la trilogía de romance juvenil

Los tres títulos surgieron originalmente en la plataforma Wattpad, donde se convirtieron en un fenómeno viral con millones de lecturas antes de ser publicados por la editorial Montena (Penguin Random House).

Fecha de estreno de "Culpa nuestra" en Prime Video

Con una duración de 1 hora y 55 minutos, “Culpa Nuestra” promete cerrar la trilogía con una mezcla de drama, romance y acción. La película se estrena el jueves 16 de octubre en Prime Video, y marca el final de una de las historias más populares del cine juvenil español reciente.

