Llega a Prime Video el final de una exitosa trilogía romántica juvenil

La historia de una joven y su hermanastro está basada en los libros escritos por la argentina Mercedes Ron.

Llega a Prime Video la tercera y última entrega del romance juvenil más exitoso de la plataforma.

La historia del romance imposible entre una joven y su hermanastro llega a su final con la tercera y última entrega. Se trata de la exitosa saga juvenil protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, disponible en Amazon Prime Video.

Noah y Nick tendrán su desenlace en “Culpa Nuestra”. Comenzó en 2023 con “Culpa Mía”, una simple trama de amor adolescente pero que rápidamente se convirtió en una de las trilogías románticas más vistas de las plataformas de streaming.

Nicole Wallace y Gabriel Guevara Nicole Wallace y Gabriel Guevara. gentileza En “Culpa Nuestra”, la tercera película de la saga, la historia retoma después del dramático desenlace de "Culpa Tuya". Noah intenta recomponer su vida al haber terminado con Nick: se muda, comienza la universidad y parece haber encontrado un poco de estabilidad. Sin embargo, él sigue marcado por sus errores y por la sensación de haber perdido a la persona que más amaba.

Embed - Culpa Nuestra | Amazon Prime El destino vuelve a cruzarlos cuando Nick regresa a Madrid y sus familias los obligan a reencontrarse. Lo que empieza como una situación incómoda termina reavivando viejas emociones: discusiones, celos y una pasión tan intensa como peligrosa. Pero esta vez, una amenaza del pasado de Nick pondrá en riesgo todo lo que ambos intentaban reconstruir, obligándolos a decidir si su amor merece otra oportunidad o si ha llegado el momento de dejarlo atrás definitivamente.

Trilogía basada en libros de una argentina La trilogía Culpables —formada por Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra— está basada en los libros homónimos de la escritora Mercedes Ron, una autora argentina radicada en España.