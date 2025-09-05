5 de septiembre de 2025 - 13:25

La nueva película coreana en Netflix sobre un romance adolescente y un misterioso pasado

Una joven batalla con su cabello rizado mientras intenta conquistar a su amor de secundaria, pero todo cambia y se convierte en triángulo amoroso.

La película coreana de Netflix que enganchó a los adolescentes.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Netflix sumó a su catálogo una nueva película coreana que ya se volvió tendencia entre los fanáticos del romance adolescente. Esta producción combina los elementos clásicos de los dramas juveniles con un toque fresco y contemporáneo que conecta fácilmente con el público joven.

El atractivo de la producción de Corea del Sur también pasa por su reparto. Con un elenco encabezado por actores locales emergentes, la película ofrece interpretaciones frescas y cercanas, ideales para una historia que retrata el universo adolescente.

Una adolescente de cabellos rizado

Ambientada en Busan en 1998, la historia sigue a Park Se-ri (interpretada por Shin Eun-soo), una adolescente de 19 años que enfrenta inseguridades relacionadas con su cabello rizado. Decidida a conquistar al chico más popular de la escuela, Se-ri planea alisarse el cabello.

Embed - Los desenredos del amor | Tráiler oficial | Netflix

Sin embargo, sus planes se ven alterados por la llegada de Han Yoon-seok (Gong Myung), un estudiante de intercambio con un pasado misterioso. Este encuentro inesperado la lleva a replantearse sus prioridades y a descubrir nuevas facetas del amor y la aceptación personal.

Lo que comenzó como un plan para transformar su imagen, pronto se convierte en un viaje inesperado de descubrimientos, amistad y sentimientos que alterarán por completo el rumbo de su vida para siempre.

Una directora joven

Namkoong Sun, la directora.

El filme dura 118 minutos y está dirigida por Namkoong Sun, una cineasta surcoreana reconocida por su enfoque en historias juveniles y de crecimiento personal. Esta es su primera incursión en el género de la comedia romántica comercial, tras haber llevado adelanto los dramas "Diez Meses" (Ten Months), de 2021, y "Tiempo de ser fuerte" (Time to Be Strong), de 2024.

