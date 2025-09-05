La nueva película coreana en Netflix sobre un romance adolescente y un misterioso pasado

Una joven batalla con su cabello rizado mientras intenta conquistar a su amor de secundaria, pero todo cambia y se convierte en triángulo amoroso.

La película coreana de Netflix que enganchó a los adolescentes.

Netflix sumó a su catálogo una nueva película coreana que ya se volvió tendencia entre los fanáticos del romance adolescente. Esta producción combina los elementos clásicos de los dramas juveniles con un toque fresco y contemporáneo que conecta fácilmente con el público joven.

Desde su estreno, “Los desenredos del amor” se posicionó entre las producciones más vistas de la plataforma y reafirma, una vez más, el interés de los jóvenes por los K-dramas y las historias surcoreanas.

El atractivo de la producción de Corea del Sur también pasa por su reparto. Con un elenco encabezado por actores locales emergentes, la película ofrece interpretaciones frescas y cercanas, ideales para una historia que retrata el universo adolescente.

Una adolescente de cabellos rizado Ambientada en Busan en 1998, la historia sigue a Park Se-ri (interpretada por Shin Eun-soo), una adolescente de 19 años que enfrenta inseguridades relacionadas con su cabello rizado. Decidida a conquistar al chico más popular de la escuela, Se-ri planea alisarse el cabello.

Embed - Los desenredos del amor | Tráiler oficial | Netflix Sin embargo, sus planes se ven alterados por la llegada de Han Yoon-seok (Gong Myung), un estudiante de intercambio con un pasado misterioso. Este encuentro inesperado la lleva a replantearse sus prioridades y a descubrir nuevas facetas del amor y la aceptación personal.

Lo que comenzó como un plan para transformar su imagen, pronto se convierte en un viaje inesperado de descubrimientos, amistad y sentimientos que alterarán por completo el rumbo de su vida para siempre. Una directora joven Namkoong Sun, la directora. Namkoong Sun, la directora. gentileza El filme dura 118 minutos y está dirigida por Namkoong Sun, una cineasta surcoreana reconocida por su enfoque en historias juveniles y de crecimiento personal. Esta es su primera incursión en el género de la comedia romántica comercial, tras haber llevado adelanto los dramas "Diez Meses" (Ten Months), de 2021, y "Tiempo de ser fuerte" (Time to Be Strong), de 2024.