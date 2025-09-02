2 de septiembre de 2025 - 21:57

Una vuelta inesperada: Wanda Nara regresó de México y volvió a confrontar a Mauro Icardi

La conductora volvió luego de grabar durante cuatro días el reality de Love is Blind, la producción de Netflix.

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Habló Julieta Prandi tras la condena a su exmarido: Hoy vuelvo a vivir.

Le respondió sin filtros: Julieta Prandi habló luego de que Wanda Nara se comparara con ella

Por Redacción Espectáculos
Un nuevo capítulo de la batalla mediática: Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara y aseguró que voy por todo y contra todos.

Mauro Icardi arremete contra Wanda Nara: "Voy por todo y contra todos"

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi.
Wanda Nara destroz&oacute; a Mauro Icardi.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi.

El regreso de Wanda Nara a la Argentina

Wanda llegó al aeropuerto con un look informal y buen ánimo, tomándose fotos con quienes la reconocieron. Sin embargo, prefirió no hablar con la prensa, una decisión que marcó contraste con su partida días atrás, cuando había protagonizado un tenso intercambio televisivo.

Al llegar a su hogar, la conductora de Bake Off Famosos compartió en redes sociales la recepción organizada por sus hijas: la esperaban con un “posteo sorpresa” y chocolates, entre ellos uno de Dubai. “Solo así soy feliz”, escribió la empresaria junto a una foto con su hija menor.

Embed

Su disputa con Mauro Icardi

Durante su estadía en México, la disputa legal con Mauro Icardi volvió a instalarse en la agenda mediática. El futbolista publicó un mensaje en redes que fue leído como una crítica a la nueva ausencia de Wanda. Mientras tanto, Zaira se ocupó de las niñas y organizó una reunión en el departamento de su hermana con primos y amigos, que incluyó a Malaika y Viggo López, hijos de Zaira, y a Emma “Abrojito” Demichelis, hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Entre risas y juegos de Just Dance, la casa se transformó en un centro de diversión infantil.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La complicidad quedó registrada en fotos y mensajes cruzados entre hermanas. Francesca, la hija mayor de Wanda, ironizó al publicar una imagen de Zaira en la cocina: “Se adueñó de la casa. Zai, nueva propietaria del Chateau”. La empresaria respondió desde México con humor: “Me muero, cuando yo no estoy manda ella. La madrina”. Ese ida y vuelta reflejó el tono familiar con el que sobrellevan la distancia y las tensiones mediáticas.

El regreso de Wanda Nara no solo reactivó la agenda laboral en Buenos Aires, sino que volvió a poner en el centro la disputa con Mauro Icardi, en un contexto donde la vida profesional de la empresaria avanza con viajes constantes y su vida personal se equilibra con el sostén de su familia más cercana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no se queda atras: wanda nara prepara un polemico casting para masterchef celebrity

No se queda atrás: Wanda Nara prepara un polémico casting para MasterChef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
un sueno: asi es la nueva casa de mauro icardi y de la china suarez en turquia

Un sueño: así es la nueva casa de Mauro Icardi y de la China Suárez en Turquía

Por Redacción Espectáculos
hablo el abogado de la china suarez: dio todos los detalles de la denuncia por hostigamiento en redes

Habló el abogado de la China Suárez: dió todos los detalles de la denuncia por hostigamiento en redes

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara volvería a conducir Masterchef.

Así es el increíble nuevo estudio en el que grabarán Masterchef Celebrity: la imagen que filtraron

Por Redacción Espectáculos