Una vuelta inesperada: Wanda Nara regresó de México y volvió a confrontar a Mauro Icardi

La conductora volvió luego de grabar durante cuatro días el reality de Love is Blind, la producción de Netflix.

Wanda Nara regresó este lunes a la Argentina tras un viaje a México, donde grabó durante cuatro días el reality de Netflix Love is Blind, que conduce junto a Darío Barassi. La mediática compartió el reencuentro con sus hijas, mientras que Zaira Nara quedó a cargo de las niñas durante su ausencia.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi. Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi. El regreso de Wanda Nara a la Argentina Wanda llegó al aeropuerto con un look informal y buen ánimo, tomándose fotos con quienes la reconocieron. Sin embargo, prefirió no hablar con la prensa, una decisión que marcó contraste con su partida días atrás, cuando había protagonizado un tenso intercambio televisivo.

Al llegar a su hogar, la conductora de Bake Off Famosos compartió en redes sociales la recepción organizada por sus hijas: la esperaban con un “posteo sorpresa” y chocolates, entre ellos uno de Dubai. “Solo así soy feliz”, escribió la empresaria junto a una foto con su hija menor.

Embed Wanda Nara no quiso hablar con el móvil de #PuroShow y en el piso dieron a conocer el motivo: “está enojada con nosotros por haber hablado de sus trolls”.#lovieneltrece pic.twitter.com/oQKYaZfLHp — eltrece (@eltreceoficial) September 2, 2025 Su disputa con Mauro Icardi Durante su estadía en México, la disputa legal con Mauro Icardi volvió a instalarse en la agenda mediática. El futbolista publicó un mensaje en redes que fue leído como una crítica a la nueva ausencia de Wanda. Mientras tanto, Zaira se ocupó de las niñas y organizó una reunión en el departamento de su hermana con primos y amigos, que incluyó a Malaika y Viggo López, hijos de Zaira, y a Emma “Abrojito” Demichelis, hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Entre risas y juegos de Just Dance, la casa se transformó en un centro de diversión infantil.

Mauro Icardi y Wanda Nara La complicidad quedó registrada en fotos y mensajes cruzados entre hermanas. Francesca, la hija mayor de Wanda, ironizó al publicar una imagen de Zaira en la cocina: “Se adueñó de la casa. Zai, nueva propietaria del Chateau”. La empresaria respondió desde México con humor: “Me muero, cuando yo no estoy manda ella. La madrina”. Ese ida y vuelta reflejó el tono familiar con el que sobrellevan la distancia y las tensiones mediáticas.