Le respondió sin filtros: Julieta Prandi habló luego de que Wanda Nara se comparara con ella

Wanda Nara había comparado su conflicto con Mauro Icardi con el que la modelo tuvo con su ex esposo.

Julieta Prandi se refirió públicamente a la polémica generada después de que Wanda Nara comparara su historia personal con la suya para graficar una supuesta situación de violencia en su relación con Mauro Icardi. La modelo también envió un mensaje a todas las mujeres que atravesaron un proceso similar al suyo.

Wanda Nara Wanda Nara mostró los recuerdos de su relación con Maxi López. Instagram La polémica comparación de Wanda Nara La semana pasada, Wanda sorprendió al declarar que también había sido “secuestrada y abusada”, palabras que despertaron controversia y la inmediata reacción de distintos medios. Este miércoles, en diálogo con LAM, Prandi abordó el tema con cautela y prefirió enfocarse en su experiencia personal.

Embed - JULIETA PRANDI, EN EXCLUSIVA CON LAM: "Ahora soy una mujer feliz y enamorada" “Sería imposible no tener un ojo vigilante porque existen esas instancias. Es muy baja la posibilidad de que le hagan lugar a la apelación y volver a tener un juicio como pretenden, cuando todo eso se discutió hace más de un año. Así que entiendo que no va a suceder. Uno ya quiere la sentencia firme y dar vuelta la página. Mi vida es otra cosa”, explicó sobre el estado de su causa judicial.

Al ser consultada sobre las palabras de Wanda, Prandi eligió no confrontar de manera directa, aunque sí dejó un mensaje enfocado en la experiencia que atraviesan las víctimas de violencia. “Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, es que tienen que saber que el camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”, señaló.