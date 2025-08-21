"Tres veces estuve encerrada": Wanda Nara comparó su conflicto contra Mauro Icardi con el de Julieta Prandi

En una entrevista con Puro Show (El Trece), Nara aseguró que su relación con Icardi tuvo “muchos paralelismos” con la de Prandi , cuyo exmarido fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado. El comentario generó un fuerte cruce con la panelista Angie Balbiani, a quien cuestionó por leer expedientes judiciales al aire.

“Es muy violento lo que vos leés, no deberías alimentar las amenazas . A Julieta también la trataron de loca, la ningunearon, no la escucharon. Y después terminamos todos llorando”, sostuvo la mediática. Pampito, uno de los conductores, intervino: “Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento ”, advirtió.

Lejos de retractarse, Wanda fue más allá y afirmó que sufrió encierros: “Tres veces estuve encerrada, secuestrada con testigos. Sí, tres veces. Que Angie lea los expedientes penales, a ver si después tan cocorita va a leer cosas que me siguen maltratando públicamente”. La panelista respondió que cumplía con su rol periodístico y se mostró dispuesta a disculparse en caso de ser necesario.

El relato se amplió cuando Matías Vázquez recordó un audio de Nora Colosimo, madre de la empresaria, sobre el secuestro de documentación personal. Wanda confirmó: “Me sacaban los documentos míos para que no viaje” . Ante la consulta sobre si consideraba a Icardi un psicópata, respondió: “Eso lo va a determinar la Justicia. Se pidió que empiece terapias bajo apercibimiento de multa, pero nunca lo hizo”. También aseguró que hubo episodios de violencia hacia sus hijas: “Hubo violencia con todos” .

Mauro Icardi y Wanda Nara

En relación al plano judicial, Nara explicó: “Me estoy ocupando de los psicólogos de todos mis hijos. Se pidió a la Justicia que mis hijas empiecen terapia. Del otro lado, se niegan a pagar esa terapia. Y cuando una de las partes se niega a que los menores hagan terapia, por algo será”. Su entorno cercano, como la panelista Pochi, la describió conmovida: “Hoy te noto con la voz quebrada”, comentó. Wanda respondió: “Hay muchas situaciones que ustedes no conocen... Si escucharan las declaraciones de Kennys, no hay una persona que no se largue a llorar. Es muy duro lo que declaró, porque vivió los últimos cinco meses conmigo”.

Finalmente, recordó un episodio del Día del Niño que reflejó la tensión con Icardi: “Les compré un regalo a mis hijas y les puse que era de parte de Mauro. Se lo di el jueves y les dije: ‘Papá se adelantó’. El viernes habló con ellas y les dijo: ‘Su mamá es una mentirosa de mierda, yo no les regalé nada’. Yo hago todo lo que puedo y más, pero hasta acá llegué. No voy a hablar más de este tema”.