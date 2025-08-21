Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: qué le dijo Mauro Icardi y por qué "le da pena" la actriz

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras referirse a la vida privada de Mauro Icardi y lanzar una fuerte declaración sobre la China Suárez . Rodeada de periodistas, la mediática abrió el tema con ironía: “ ¿No se aburrieron un poco de la novelita esta? ”, preguntó al notar la cantidad de cámaras que la esperaban.

No se guardó nada: Wanda Nara le respondió a L-Gante luego de que la bloqueara en sus redes

En ese marco, dejó entrever una noticia que sorprendió a todos. “ Me lo contó él la noticia que todos esperamos , me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, todo actuado, es parte del plan que me dijo.

"Yo no me lo creo y nadie se lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada , si no las llamaron para el día del niño, imaginate si les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron ”, expresó, insinuando que la China Suárez estaría embarazada.

Consultada por el vínculo de Icardi con sus hijas, Wanda respondió: “Soy la que ayuda, la que va y desbloquea. Les facilité un celular para que hablen directamente, se me culpa de tantas cosas que son mentira ”.

También apuntó a su relación con el futbolista y a las versiones que circularon en su contra: “Empezar la terapia es necesario, no saco fotos de un hombre en el balcón mostrando su bulto , que me suelte, yo ya estoy en otra.

Embed - Wanda Nara FURIOSA fue a fondo contra Angie Balbiani por sus presentaciones en la guerra con Icardi

"Ojalá que venga porque tenemos un acuerdo ya homologado, viajo menos que una azafata que igual no le sacan los hijos. Estoy trabajando, vengo de trabajar”, agregó.

Mauro Icardi

A Wanda Nara le da pena la China Suárez

Respecto a las denuncias por dinero, fue tajante: “Ya no tengo mucho más para decir, creo en la Justicia, es un derecho de mis hijas. Yo no pido nada para mí. Si debiera algo, estaría embargada y no lo estoy.

"Es una mentira enorme (lo del supuesto robo 7 millones de euros), los invito a investigar en la Justicia penal, va a tardar la Justicia como pasó con Julieta Prandi, pero va a llegar”.

Antes de cerrar, remarcó el distanciamiento de sus hijos y lanzó una frase sobre la China Suárez: “Mis hijas no lo quieren ver y no quieren hablar, mis hijos varones tampoco. En un punto me da lástima todo lo que va a vivir, en un punto no es real”.