21 de agosto de 2025 - 12:15

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: qué le dijo Mauro Icardi y por qué "le da pena" la actriz

La empresaria habló con los periodistas que fueron a buscarla al aeropuerto y confirmó que su ex espera su primer hijo con la China Suárez.

La China Suárez está embarazada según Wanda Nara
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras referirse a la vida privada de Mauro Icardi y lanzar una fuerte declaración sobre la China Suárez. Rodeada de periodistas, la mediática abrió el tema con ironía: “¿No se aburrieron un poco de la novelita esta?”, preguntó al notar la cantidad de cámaras que la esperaban.

Leé además

la china suarez mostro como se despierta mauro icardi tras la polemica por el mani

La China Suárez mostró cómo se despierta Mauro Icardi tras la polémica por el "maní"

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara y L-Gante separados.

No se guardó nada: Wanda Nara le respondió a L-Gante luego de que la bloqueara en sus redes

Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara asegura que Mauro Icardi le dijo que la China Suárez está embarazada

En ese marco, dejó entrever una noticia que sorprendió a todos. “Me lo contó él la noticia que todos esperamos, me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, todo actuado, es parte del plan que me dijo.

Mauro Icardi y la China Suárez embarazados

"Yo no me lo creo y nadie se lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, imaginate si les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron”, expresó, insinuando que la China Suárez estaría embarazada.

Consultada por el vínculo de Icardi con sus hijas, Wanda respondió: “Soy la que ayuda, la que va y desbloquea. Les facilité un celular para que hablen directamente, se me culpa de tantas cosas que son mentira”.

Embed - Wanda Nara FURIOSA fue a fondo contra Angie Balbiani por sus presentaciones en la guerra con Icardi

Wanda Nara reaccionó a la foto de Mauro Icardi en ropa interior

También apuntó a su relación con el futbolista y a las versiones que circularon en su contra: “Empezar la terapia es necesario, no saco fotos de un hombre en el balcón mostrando su bulto, que me suelte, yo ya estoy en otra.

"Ojalá que venga porque tenemos un acuerdo ya homologado, viajo menos que una azafata que igual no le sacan los hijos. Estoy trabajando, vengo de trabajar”, agregó.

Mauro Icardi

A Wanda Nara le da pena la China Suárez

Respecto a las denuncias por dinero, fue tajante: “Ya no tengo mucho más para decir, creo en la Justicia, es un derecho de mis hijas. Yo no pido nada para mí. Si debiera algo, estaría embargada y no lo estoy.

"Es una mentira enorme (lo del supuesto robo 7 millones de euros), los invito a investigar en la Justicia penal, va a tardar la Justicia como pasó con Julieta Prandi, pero va a llegar”.

Antes de cerrar, remarcó el distanciamiento de sus hijos y lanzó una frase sobre la China Suárez: “Mis hijas no lo quieren ver y no quieren hablar, mis hijos varones tampoco. En un punto me da lástima todo lo que va a vivir, en un punto no es real”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los memes luego de que la china suarez subio un video de mauro icardi en ropa interior

Los memes luego de que la China Suárez subió un video de Mauro Icardi en ropa interior

Por Redacción Espectáculos
Imágenes del altercado entre Mauro Icardi con un hincha del Galatasaray

Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan y desató la polémica en Turquía

Por Redacción Deportes
Duro revés para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y embargarían la Casa de los sueños.

Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario y le embargarán más de 100.000 dólares

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi volvió a las canchas

Así fue la vuelta de Mauro Icardi al fútbol: gol, capitanía y liderazgo en los festejos

Por Emanuel Cenci