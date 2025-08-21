21 de agosto de 2025 - 11:00

La China Suárez mostró cómo se despierta Mauro Icardi tras la polémica por el "maní"

La actriz compartió un video desde la intimidad de la casa que comparten en Turquía y un detalle en particular se robó la atención.

Mauro Icardi y la China Suárez z
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En las imágenes se lo ve a Icardi en ropa interior, con un bóxer negro y una gran sonrisa en el rostro. Eugenia Suárez acompañó el video con un breve mensaje que no pasó inadvertido: “Buen día/buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”.

La escena mostró al delantero relajado y de buen humor, pero también fue interpretada como un gesto con una segunda intención.

A partir de esas imágenes, lo calificó de “minipene” y el apodo se propagó de manera viral. Desde entonces, el nombre de Icardi apareció junto a la palabra “maní” en las principales tendencias de las redes sociales.

Wanda Nara hizo una campaña publicitaria de maní para una reconocida marca

El eco de aquella polémica llegó incluso a Wanda Nara, ya que una reconocida marca de alimentos la contactó para ofrecerle realizar una campaña publicitaria vinculada con el maní y que ella aceptó.

Con la publicación de este jueves, la China Suárez buscó contrarrestar ese mote que le adjudicaron a su pareja. El alcance de sus redes, con millones de seguidores en todo el mundo, le permitió instalar otra imagen: la de un Icardi sonriente, seguro y en la intimidad de su casa.

Más allá de las interpretaciones, la publicación mostró que la actriz eligió enfrentar el escándalo de manera indirecta, con un mensaje simple pero con alto impacto mediático. El video ya circula en distintos portales y refuerza la idea de que, pese a los rumores, la pareja sigue unida y con la decisión de mostrarse fuerte frente a la opinión pública.

Mauro Icardi
Mauro Icardi 2

