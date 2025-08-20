20 de agosto de 2025 - 12:50

Mauro Icardi le pegó un cabezazo a un fan y desató la polémica en Turquía

Un video muestra a Mauro Icardi en un altercado con un hincha del Galatasaray; la reacción de su entorno y las repercusiones no se hicieron esperar.

Imágenes del altercado entre Mauro Icardi con un hincha del Galatasaray

Imágenes del altercado entre Mauro Icardi con un hincha del Galatasaray

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un incidente fuera del campo puso a Mauro Icardi en el centro de la atención mediática. Durante un evento en Turquía, el delantero argentino fue grabado manteniendo una discusión y propinando un cabezazo a un hincha del Galatasaray, según muestran videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Leé además

Marcos Rojo fue expulsado en la noche de Copa Libertadores

Gol anulado y expulsión desde el banco: la noche amarga de Marcos Rojo en la Copa Libertadores

Por Redacción Deportes
Con más de 100 mil votos, una mítica camiseta de Boca fue elegida como la mejor de la historia del fútbol

La camiseta de Boca elegida como 'la más linda de la historia': cuál es su origen y a qué rivales superó

Por Redacción Deportes

En la pieza audiovisual se ve cómo Icardi, aparentemente en medio de un forcejeo con el fanático, realiza el gesto violento que desató la indignación de los presentes. Las imágenes generaron un amplio debate entre aficionados y analistas deportivos, quienes cuestionaron la conducta del delantero.

Embed

Así fue el incidente que pone a Mauro Icardi en el centro de la polémica

El jugador se encontraba acompañado por la actriz Eugenia "La China" Suárez y sus hijos. En las imágenes, se observa a Icardi rodeado por una multitud de aficionados que intentan acercarse para saludarlo, pedir autógrafos y tomarse selfies.

En medio del tumulto, se produce un contacto físico entre Icardi y un hincha, al que el futbolista responde con un movimiento de la cabeza, interpretado como un cabezazo. La secuencia no permite discernir con claridad la intención de las partes ni el origen preciso del altercado.

Embed

Por su parte, se observa a la actriz alzando la voz en medio del tumulto, cuando alza en brazos a su hija y parece golpear accidentalmente a un miembro de seguridad, lo que añade confusión a la situación. Algunos comentarios en redes sociales sugieren que la reacción de Icardi estuvo motivada por el deseo de proteger a su familia en medio del caos; otros sostienen que pudo tratarse de un malentendido por la tensión de la situación.

Este episodio ha generado un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, cuestionando la reacción de Icardi y la seguridad de su familia en público. Hasta el momento, ni el jugador ni el club Galatasaray han emitido declaraciones oficiales al respecto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Valtteri Bottas podría ser el nuevo piloto de la F1

Fórmula 1: Cadillac cierra un piloto que amenazaba con ocupar el asiento de Franco Colapinto en 2026

Por Redacción Deportes
Duro revés para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y embargarían la Casa de los sueños.

Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario y le embargarán más de 100.000 dólares

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara y L-Gante separados.

No se guardó nada: Wanda Nara le respondió a L-Gante luego de que la bloqueara en sus redes

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi volvió a las canchas

Así fue la vuelta de Mauro Icardi al fútbol: gol, capitanía y liderazgo en los festejos

Por Emanuel Cenci