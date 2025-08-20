Gol anulado y expulsión desde el banco: la noche amarga de Marcos Rojo en la Copa Libertadores

Racing perdió a uno de sus refuerzos en una situación inusual y presentará un recurso ante Conmebol para revertir la sanción.

Marcos Rojo fue protagonista de uno de los episodios más llamativos en la victoria 3-1 de Racing ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores. El exdefensor de la Selección argentina pasó en pocos minutos de ser el héroe de la Academia a terminar expulsado desde el banco de suplentes, en una situación que todavía genera debate.

A los 32 minutos del primer tiempo, Rojo conectó de cabeza un tiro libre y marcó el 2-1 parcial para Racing, que en ese momento igualaba el global de la serie. Sin embargo, el gol fue anulado a instancias del VAR, que detectó una infracción sobre el uruguayo Óscar Méndez. La decisión encendió las protestas del plantel académico y desató la tensión en el Cilindro.

Embed #LIBERTADORESxFoxSports | EL GOL QUE NO FUE.

El gol de Marcos Rojo que terminó siendo anulado a instancias del VAR.



La expulsión de Marcos Rojo y su contundente descargo En la segunda mitad, Rojo fue reemplazado por Nazareno Colombo a los 73 minutos. Apenas unos instantes después, el árbitro colombiano Wilmar Roldán lo expulsó desde el banco de suplentes. Según trascendió, el juez interpretó que el zaguero protestó de manera airada e incluso habría arrojado una botella, aunque el futbolista negó haber incurrido en esa conducta.

“No le dije nada”, se defendió el capitán en declaraciones posteriores, en las que remarcó que no entendió el motivo de la sanción. La expulsión fue doblemente perjudicial para Racing: además de quedarse sin uno de sus referentes en el tramo final del encuentro, Rojo quedó suspendido automáticamente para el inicio de los cuartos de final frente a Vélez.

ROJA PARA BRUNO ZUCULINI Y PARA MARCOS ROJO EN EL BANCO DE RACING.



Viví la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports con relatos de @hernandelorenzi y comentarios de @miguelosovi pic.twitter.com/UomjGeha0A — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 20, 2025 Lo cierto es que esta sanción no fue la única que sufrió el club de Avellaneda, ya que Bruno Zuculini, que también estaba en el banco, fue expulsado y será otra baja sensible para el próximo compromiso copero.