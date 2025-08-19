Así fue el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: ovación y destellos de calidad

Hace menos de una semana fue presentado oficialmente en la Casa Blanca y comenzó a entrenar con sus nuevos compañeros, y ya sumó sus primeros minutos oficiales. Lo de Franco Mastantuono con Real Madrid fue precoz, y promete ser el inicio de una gran historia.

El arranque de LaLiga de España ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu fue el contexto perfecto para que los Blancos se saquen el gusto de mandar al campo de juego a una de sus máximas apuestas para dominar el mundo futbolístico durante los próximos años.

Desde lo futbolístico, el trámite resultó más trabajado y complicado que lo deseado para los de Xabi Alonso. Quedó al descubierto que se trata de un equipo en formación , atravesando cierta renovación en sus principales estrellas.

Debido a eso, la única diferencia en el marcador la sacó sobre 4 minutos del complemento, cuando Juan Cruz le cometió penal a Kylian Mbappé, y el francés lo canjeó por gol . Si bien tuvo algunas chances más, el Real no pudo doblegar nuevamente el arco de Sergio Herrera.

Este partido, que podría pasar desapercibido en la rica historia de la institución que preside Florentino Pérez, quedará en el recuerdo por ser el debut de Franco Mastantuono , crack argentino por el cual se pagó 40 millones de euros, y que tiene una claúsula de 100 millones.

Llegó el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid:

El joven integrante de la Selección Argentina ingresó a los 22 minutos de la segunda mitad en reemplazo de Brahim Díaz, en medio de una curiosa ovación de los hinchas que pudo escucharse con claridad, al grito de "Franco, Franco".

Desde sus primeros instantes, el 30 se movió por todo el frente de ataque cuando el equipo tenía la pelota, retrocediendo como volante derecho para defender.

La primera experiencia de Mastantuono con el Real Madrid fue positiva, debido a que siempre se mostró como una opción de pase, y rápidamente se entendió con la línea media. Además, contó con una chance clarísima cuando se internó en el área, dejó a un defensor en el camino y remató al cuerpo del arquero visitante.

Así comenzó la estadía de Franco Mastantuono con la casaca Blanca, que pone a Argentina nuevamente en el mapa de los gigantes de Europa, y alimenta las ilusiones de propios y extraños.