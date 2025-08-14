El misterio del número de Franco Mastantuono: la camiseta que esconde una jugada estratégica del Madrid

El arribo de Franco Mastantuono al Real Madrid no solo llamó la atención por la juventud y proyección del futbolista argentino, sino también por un detalle que despertó curiosidad en hinchas y especialistas: su número. El mediocampista llevará el número 30 , una decisión que no responde al azar sino a una estrategia reglamentaria del club.

Según explicó el periodista Sergio Rodríguez, del diario Marca, “Mastantuono ha sido inscrito con ficha del filial, ya que los dorsales superiores al 25 están reservados a los canteranos. Una fórmula que el Madrid ya usó con Vinicius en 2018”. De esta forma, el club libera una plaza en el plantel principal, lo que le otorga margen de maniobra en el mercado de pases hasta el cierre del libro, el 2 de septiembre.

La movida también fue detallada por el programa español El Partidazo de COPE: “En principio el 30… deja una ficha libre para cualquier cosa que pueda suceder y él puede jugar durante toda la temporada con ese número 30. No tiene un límite de partidos ni nada por el estilo”.

Este esquema no implica que Mastantuono tenga un vínculo directo con el Real Madrid Castilla, el equipo filial. La misma periodista aclaró: “Y que lleve el 30 no significa que vaya a jugar en ningún momento ni que tenga ningún vínculo con el Castilla. Es jugador del primer equipo a todos los efectos”.

El uso de dorsales altos para futbolistas jóvenes del primer equipo se trata de una táctica que ya fue empleada por el club blanco en otras oportunidades. El caso de Vinicius Jr . en 2018 es un antecedente directo , ya que el brasileño debutó con el número 28 antes de consolidarse como titular.

Con apenas 17 años y una carrera prometedora, Mastantuono se suma a la lista de jóvenes talentos que llegan al Bernabéu en etapas tempranas de su desarrollo. Más allá del número en su espalda, su desempeño en la cancha definirá si este “enigma del 30” será recordado como un simple trámite administrativo o como el inicio de una historia de éxito en Madrid.

¿Cuándo debutaría Franco Mastantuono en el Real Madrid?

El debut de Mastantuono con el conjunto merengue dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda fecha de LaLiga, más precisamente en la visita al Real Oviedo, el 24 de agosto en Asturias.

Recordemos que Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. Su último partido oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.