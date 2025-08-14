Franco Mastantuono celebró su cumpleaños 18 con una gran presentación en el Real Madrid: "Cumplo un sueño"

El futbolista argentino festejó su mayoría de edad con una firma de contrato que lo une al Real Madrid por seis temporadas.

Franco Mastantuono cumple 18 años y lo festejó en una gran presentación como nuevo jugador del Real Madrid. El juvenil portará la camiseta número 30 y está en condiciones de ponerse bajo las órdenes de Xabi Alonso y entrenar junto al equipo.

Recordemos que el jugador llega a la Casa Blanca por un acuerdo de más de 40 millones de dólares y firmó un contrato del juvenil por seis temporadas y tiene grandes chances de asentarse en el equipo titular. Respecto a su salario, el exjugador de River Plate cobrará 4 millones de euros por temporada, una cifra sumamente importante comparada con lo que percibe, por ejemplo, el Diablito Claudio Etcheverry en Manchester City (900 mil).

Franco Mastantuono rubrica su contrato junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Franco Mastantuono rubrica su contrato junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: @realmadrid Qué dijo Forentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre Franco Mastantuono Florentino Pérez, presidente del Real Madrid recibió al futbolista y habló con los medios, en unas cálidas palabras de bienvenida: "llega a nuestro club uno de los mayores talentos del fútbol. Hoy le damos la bienvenida a Franco Mastantuono. Estamos orgullosos de verte feliz y te sumas a la lista de los prestigiosos jugadores argentino que se suman al Real Madrid”, dijo.

“Vas a compartir vestuario con jugadores que ganaron todo. Desde hoy te pones la camiseta del club que gano 15 copas de Europa”, cerró el mandatario, resaltando la importancia del club como uno de los mejores del mundo.

Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Foto: @realmadrid La palabra de Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid Por su parte, el futbolista también intercambió unas palabras con la prensa y aseguró que: “cumplo un sueño como jugador. Tengo que seguir aprendiendo mucho...Voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve. Gracias a Xabi por confiar en mi”, comenzó.