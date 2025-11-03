3 de noviembre de 2025 - 09:32

Reducido de la Primera Nacional: uno de estos 4 equipos acompañará a Gimnasia

Estudiantes (RC) y Estudiantes (BA) protagonizarán un 'clásico de nombres', mientras que Deportivo Madryn, beneficiado por un fallo, se mide ante Morón.

Por Cristian Reta

El camino hacia la gloria en la Primera Nacional entró en su fase decisiva. Con el ascenso directo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya consumado, cuatro equipos lograron sobrevivir a los cuartos de final del Reducido y se enfrentarán en las semifinales por el segundo y último boleto a la Liga Profesional.

El “Moronazo” y el favorito para el ascenso

La principal sorpresa de los cuartos de final la protagonizó Deportivo Morón, que se hizo fuerte para eliminar a un candidato como Atlanta. Luego de una agónica victoria por la mínima en Castelar, el Gallo logró resistir el embate en Villa Crespo, sellando un empate 0-0 que lo catapultó a la siguiente fase con un global de 1-0.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto demostró solidez al imponerse 2-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, haciendo valer su mejor posición para liquidar la serie en casa.

En el duelo de 'Estudiantes', el de Buenos Aires (Caseros) superó a Tristán Suárez tras un 1-0 ajustado, luego de la igualdad en la ida. El triunfo le permitió meterse en el grupo de los cuatro que sueñan con la máxima categoría.

El caso de Deportivo Madryn es el más especial, ya que es considerado el favorito para el ascenso tras ser el mejor equipo en la primera fase del torneo, pero también fue el más controvertido. Tras el escándalo de su partido de ida contra Gimnasia de Jujuy, que terminó suspendido por incidentes que involucraron al árbitro, el Tribunal de Disciplina de la AFA le otorgó el encuentro por ganado 3-0. La victoria por 1-0 en la vuelta solo sirvió para ratificar una clasificación con un global lapidario de 4-0.

Los resultados globales:

  • Deportivo Madryn 4-0 Gimnasia (Jujuy)
  • Estudiantes (RC) 2-0 Gimnasia y Tiro (Salta)
  • Atlanta 0-1 Deportivo Morón
  • Estudiantes (BA) 0-0 Tristán Suárez
Así seguirá el Reducido de la Primera Nacional

Para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional se volverá a utilizar la Tabla General de Posiciones y jugarán 1° vs 4° y 2° vs 3°. Definirá de local el equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones. Si tras el segundo partido, existe igualdad de puntos y goles, avanzará el equipo mejor posicionado en la clasificación.

Una vez avanzada esta etapa, la final también será local en la definición aquel equipo que haya terminado mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones. Si al finalizar el segundo partido las acciones quedaran igualadas, el segundo ascenso se definirá por tiros desde el punto penal.

  • Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón (local en la ida)
  • Estudiantes (RC) vs. Estudiantes (BA) (local en la ida)
