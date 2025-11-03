Reducido de la Primera Nacional: uno de estos 4 equipos acompañará a Gimnasia

Estudiantes (RC) y Estudiantes (BA) protagonizarán un 'clásico de nombres', mientras que Deportivo Madryn, beneficiado por un fallo, se mide ante Morón.

El camino hacia la gloria en la Primera Nacional entró en su fase decisiva. Con el ascenso directo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya consumado, cuatro equipos lograron sobrevivir a los cuartos de final del Reducido y se enfrentarán en las semifinales por el segundo y último boleto a la Liga Profesional.

El “Moronazo” y el favorito para el ascenso La principal sorpresa de los cuartos de final la protagonizó Deportivo Morón, que se hizo fuerte para eliminar a un candidato como Atlanta. Luego de una agónica victoria por la mínima en Castelar, el Gallo logró resistir el embate en Villa Crespo, sellando un empate 0-0 que lo catapultó a la siguiente fase con un global de 1-0.

depmoronoficial_575103781_1699935474771973_2059516216526433794_n Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto demostró solidez al imponerse 2-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, haciendo valer su mejor posición para liquidar la serie en casa.

En el duelo de 'Estudiantes', el de Buenos Aires (Caseros) superó a Tristán Suárez tras un 1-0 ajustado, luego de la igualdad en la ida. El triunfo le permitió meterse en el grupo de los cuatro que sueñan con la máxima categoría.

El caso de Deportivo Madryn es el más especial, ya que es considerado el favorito para el ascenso tras ser el mejor equipo en la primera fase del torneo, pero también fue el más controvertido. Tras el escándalo de su partido de ida contra Gimnasia de Jujuy, que terminó suspendido por incidentes que involucraron al árbitro, el Tribunal de Disciplina de la AFA le otorgó el encuentro por ganado 3-0. La victoria por 1-0 en la vuelta solo sirvió para ratificar una clasificación con un global lapidario de 4-0.