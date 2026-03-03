3 de marzo de 2026 - 17:38

Liga Profesional: se confirmó cuando se disputará la fecha suspendida por el paro de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino comunicó cómo se recuperarán los partidos que no se disputarán este fin de semana, en la máxima divisional.

La Liga Profesional recuperará la fecha 9 en mayo

La Liga Profesional recuperará la fecha 9 en mayo

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de la reunión de dirigentes en el predio "Lionel Andrés Messi" de la AFA en Ezeiza donde se confirmó la realización de un paro general del fútbol para este próximo fin de semana, la Liga Profesional confirmó cuando se disputará la fecha 9 del Torneo Apertura, uno de los puntos en discordia.

En la cuenta oficial de X de la categoría, se informó la manera en la cual se acomodará el calendario, teniendo en cuenta el fin de semana libre que quedó en el medio. "La fecha 9 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los Octavos de Final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los Cuartos entre semana (miércoles 13/5), las Semifinales el fin de semana del domingo 17/5, y la final el domingo 24 de mayo", indicaron.

El comunicado oficial de la Liga Profesional:

De esta forma, los encuentros de la máxima divisional del fútbol argentino previstos originalmente para este fin de semana se jugarán recién en dos meses. Se trata de una semana después de la realización de la fecha 16, la última de la fase de grupos del Torneo Apertura. Esta determinación provocó que también deban acomodarse nuevamente las series de eliminación directa.

Lo que no se sabe hasta el momento es cuando se disputarán los choques de las demás categorías, como la Primera Nacional, Primera C Metropolitana, Reserva y ligas locales. En ese aspecto, cada mesa directiva tendrá que informarlo pertinentemente.

Los partidos de la fecha 9 de la Liga Profesional:

  • Gimnasia (M) – Defensa y Justicia (Zona A)
  • Barracas Central – Banfield (Zona B)
  • Platense – Estudiantes (Zona A)
  • Vélez – Newell’s (Zona A)
  • Unión – Talleres (Zona A)
  • Rosario Central – Tigre (Zona B)
  • Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
  • Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
  • San Lorenzo – Independiente (Zona A)
  • Racing – Huracán (Zona B)
  • Belgrano – Sarmiento (Zona B)
  • Gimnasia – Argentinos (Zona B)
  • Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
  • Central Córdoba – Boca (Zona A)
  • River – Atlético Tucumán (Zona B)
