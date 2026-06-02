Boca oficializó la salida de Claudio Úbeda y ya busca reemplazo: "Agradecemos su profesionalismo"

El Xeneize comunicó de forma oficial lo que era un secreto a voces. Así, se quedó sin entrenador y deberá acelerar las charlas para el nuevo nombre.

Luego de un semestre totalmente negativo, signado por las eliminaciones tempranas en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors oficializó la salida del entrenador Claudio Úbeda. Así, se abre la puerta para la llegada de su reemplazo.

No fue fácil tomar la decisión de que el Sifón sea el técnico del Xeneize en 2025. En ese momento parecía una transición lógica entre el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y el arribo de otro entrenador. Sin embargo, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme le respetó el contrato hasta junio de este año y ese interinato corto se extendió mucho más tiempo.

Boca despidió oficialmente a Claudio Úbeda: Embed El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo.



Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos… pic.twitter.com/UaZaZMAXpk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 2, 2026

Con la finalización del vínculo entre las partes, prevista para el próximo 30 de junio, el DT se irá de Boca. Así lo confirmó el propio club en un comunicado emitido por las redes sociales. "El Club Atlético Boca Juniors informa que Claudio Úbeda ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", expresó la institución.

Úbeda cierra así un período repleto de matices. Por momentos pareció encontrarle la vuelta al equipo e hilvanó un invicto de 14 partidos de duración entre febrero y mayo de este año. Sin embargo, después ese castillo de naipes se derrumbó y apenas ganó 1 un encuentro de los últimos 6. Entre ellos, las dolorosas derrotas por Libertadores ante Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica, que sellaron la eliminación en la fase de grupos; y la caída por 3 a 2 con Huracán de Parque Patricios en el Apertura de la Liga Profesional.