Fin de ciclo en Boca: Úbeda no renovará contrato y Riquelme ya tiene al candidato para sucederlo

El Sifón dejará su cargo formalmente el 30 de junio tras la eliminación en la Libertadores. Suenan un DT mundialista y una leyenda del club xeneize.

Golpe en Boca: la dirigencia le comunicó a Úbeda que se va y ya buscan a un técnico mundialista.

La derrota ante Universidad Católica en la Bombonera marcó el punto final para el ciclo de Claudio Úbeda en Boca Juniors. Este lunes, el Consejo de Fútbol le comunicó oficialmente al entrenador que no renovarán su contrato, el cual vence el próximo 30 de junio, tras quedar fuera de la Copa Libertadores.

La reunión entre el "Sifón" y Marcelo Delgado confirmó lo que era un secreto a voces desde el jueves pasado. Úbeda, quien asumió el mando tras la dolorosa pérdida de Miguel Ángel Russo, se va con una eficacia del 60% y con victoria en los dos Superclásicos que dirigió, pero con la pesada deuda de no haber ganado los partidos determinantes de la temporada.

Claudio Úbeda Claudio Úbeda no seguirá al frente de Boca luego del mes de Junio. Gentileza.

Néstor Lorenzo y Guillermo: la danza de nombres para el banco Juan Román Riquelme ya tiene un perfil definido para el sucesor: busca un técnico con roce mundialista. El principal apuntado es Néstor Lorenzo, actual DT de la Selección de Colombia, quien tiene pasado como jugador xeneize. Sin embargo, su participación en el Mundial 2026 complica los tiempos, ya que Boca pretende iniciar su pretemporada el 18 de junio.

En las redes sociales, el clamor popular es contundente. Una encuesta masiva posicionó a Guillermo Barros Schelotto como el favorito absoluto de los hinchas para iniciar una segunda etapa en el club. Otras opciones que se analizan incluyen a Luis Zubeldía y Jorge Sampaoli, quien fue ofrecido recientemente tras quedar libre.