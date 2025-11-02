Silbidos y repudio: los 6 jugadores de River más castigados por los hinchas antes del partido contra Gimnasia

River transita un delicado momento futbolístico y solo le queda por ganar el Torneo Clausura para salvar el año. Lo cierto es que en esta Fecha, el Millonario se preparaba para recibir a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Más Monumental y sus hinchas se expresaron.

Lo cierto es que el elenco comandado por Marcelo Gallardo está obligado a sumar de a tres ante su público para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El público que se acercó al Monumental de Núñez decidió repudiar a algunos de los jugadores convocados por Marcelo Gallardo, a quienes considera que no rindieron lo necesario este año con la camiseta rojiblanca.

Mientras la voz del estadio nombraba la formación, se produjeron contundentes silbidos a 6 de los integrantes del plantel actual: Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo, Matías Galarza y Miguel Borja .

En la misma línea y, según Bolavip, también otros cuatro jugadores recibieron silbidos aislados, mezclados con aplausos fríos y mayoría de reacciones de indiferencia: Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Maximiliano Meza y Nacho Fernández .

Lo curioso es que el aficionado millonario no distinguió entre un héroe de Madrid, históricos del club y refuerzos especialmente pedidos por Marcelo Gallardo.

Así fue la primera promesa de Stefano Di Carlo a los hinchas de River

Stefano Di Carlo sucederá a Jorge Brito como presidente del club de Núñez, al obtener el 61,7% de los votos. En ese sentido, una vez que se conocieron los resultados, el flamante mandatario afirmó: “Quiero agradecer y destacar al socio que se acercó a votar, construyendo la elección más masiva de la historia de River. Ha sido el protagonista exclusivo de este hito para River y su historia democrática, de calidad institucional y en condición de Asociación Civil sin fin de lucro, de la que estamos orgullosos de ser y pertenecer, y entender el peso y la trascendencia de la vida democrática de River”.

“Estos son momentos en los que se acostumbra a la celebración, pero no es el caso. Es un punto de partida, no de llegada. Comienza una nueva etapa que es una continuidad, que requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River en lo que viene”, agregó el nuevo mandatario que asumirá este lunes 3 de noviembre desde las 18 horas.

Embed Las primeras palabras de Stefano Di Carlo como nuevo flamante presidente de River #EleccionesEnLPM pic.twitter.com/EpTdeVDc9Q — La Página Millonaria (@RiverLPM) November 2, 2025

Por otro lado, Di Carlo le prometió a los socios: “La manera de afrontar los desafíos es con trabajo, dedicación, metodología y disciplina“. El socio de River eligió revalidar este camino, que ha puesto a River en el lugar que corresponde y al que le quedan muchos desafíos por los que vamos a ir”.