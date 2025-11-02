Silbidos y repudio: los 6 jugadores de River más castigados por los hinchas antes del partido contra Gimnasia

River transita un delicado momento futbolístico y solo le queda por ganar el Torneo Clausura para salvar el año. Lo cierto es que en esta Fecha, el Millonario se preparaba pararecibir a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Más Monumental y sus hinchas se expresaron.
Lo cierto es que el elenco comandado por Marcelo Gallardo está obligado a sumar de a tres ante su público para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Los jugadores de River que fueron apuntados por los hinchas
El público que se acercó al Monumental de Núñez decidió repudiar a algunos de los jugadores convocados por Marcelo Gallardo, a quienes considera que no rindieron lo necesario este año con la camiseta rojiblanca.
Mientras la voz del estadio nombraba la formación, se produjeron contundentes silbidos a 6 de los integrantes del plantel actual: Kevin Castaño, Facundo Colidio, Paulo Díaz, Giuliano Galoppo, Matías Galarza y Miguel Borja.
Con MUCHOS REPROBADOS, durísimo aplausómetro en el Más Monumental en la previa de River vs. Gimnasia...
En la misma línea y, según Bolavip, también otros cuatro jugadores recibieron silbidos aislados, mezclados con aplausos fríos y mayoría de reacciones de indiferencia: Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Maximiliano Meza y Nacho Fernández.
Lo curioso es que el aficionado millonario no distinguió entre un héroe de Madrid, históricos del club y refuerzos especialmente pedidos por Marcelo Gallardo.
Así fue la primera promesa de Stefano Di Carlo a los hinchas de River
Stefano Di Carlo sucederá a Jorge Brito como presidente del club de Núñez, al obtener el 61,7% de los votos. En ese sentido, una vez que se conocieron los resultados, el flamante mandatario afirmó: “Quiero agradecer y destacar al socio que se acercó a votar, construyendo la elección más masiva de la historia de River. Ha sido el protagonista exclusivo de este hitopara River y su historia democrática, de calidad institucional y en condición de Asociación Civil sin fin de lucro, de la que estamos orgullosos de ser y pertenecer, y entender el peso y la trascendencia de la vida democrática de River”.
“Estos son momentos en los que se acostumbra a la celebración, pero no es el caso. Es un punto de partida, no de llegada. Comienza una nueva etapa que es una continuidad, que requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio. Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River en lo que viene”, agregó el nuevo mandatario que asumirá este lunes 3 de noviembre desde las 18 horas.
Por otro lado, Di Carlo le prometió a los socios: “La manera de afrontar los desafíos es con trabajo, dedicación, metodología y disciplina“. El socio de River eligió revalidar este camino, que ha puesto a River en el lugar que corresponde y al que le quedan muchos desafíos por los que vamos a ir”.