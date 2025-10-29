Enzo Pérez, el caudillo y capitán mendocino, que vuelve en el peor momento del River de Marcelo Gallardo

Tras seis partidos sin actividad por el corte en la rodilla con Palmeiras, Enzo Pérez, tiene serias chances de ser titular contra Gimnasia el próximo domingo.

Concretamente, en un clima que se prevé hostil. Y, en esa coyuntura, es que vuelve a aparecer sobre la mesa, tras seis partidos, la chance concreta de que Enzo Pérez sea titular.

ENZO PÉREZ HISTÓRICO.jpeg Enzo Pérez para la historia: cuando River ganó con un jugador en el arco por Copa Libertadores y un Monumental vacío. Ídolo Millonario. LOS ANDES Después de cuánto tiempo, vuelve Enzo Pérez a River Luego de más de un mes sin actividad oficial por el corte en la rodilla que sufrió en la revancha con Palmeiras, situación que lo obligó a una sutura de siete puntos y a realizar un reacondicionamiento físico, el capitán reaparecería en el equipo. No es una sorpresa que a esta altura de la semana la información ya marque al mendocino con un pie adentro del once, y esto tiene que ver con el escenario complejo que atraviesa el Millonario.

"Este momento no es para cualquiera. (...) No es para cualquiera entrar al campo de juego y jugar, no es para cualquiera sostenerse en este momento. Ahí está la hombría. Los hombres también se destacan por esas situaciones, cuando viene la adversidad. Y este es un momento como esos", sentenció un Gallardo que no admitió preguntas en el Estadio Mario Alberto Kempes.

A pesar de que ya no es es aquel hombre de selección, ni el exquisito volante central que se convirtió en gloria de River y fue clave en Madrid, la experiencia de Enzo Pérez y su ascendencia en el plantel tanto dentro como fuera de la cancha le otorgan todos los números para jugar ante Gimnasia.