Enzo Pérez, el caudillo y capitán mendocino, que vuelve en el peor momento del River de Marcelo Gallardo

Concretamente, en un clima que se prevé hostil. Y, en esa coyuntura, es que vuelve a aparecer sobre la mesa, tras seis partidos, la chance concreta de que Enzo Pérez sea titular.
Después de cuánto tiempo, vuelve Enzo Pérez a River
Luego de más de un mes sin actividad oficial por el corte en la rodilla que sufrió en la revancha con Palmeiras, situación que lo obligó a una sutura de siete puntos y a realizar un reacondicionamiento físico, el capitán reaparecería en el equipo. No es una sorpresa que a esta altura de la semana la información ya marque al mendocino con un pie adentro del once, y esto tiene que ver con el escenario complejo que atraviesa el Millonario.
"Este momento no es para cualquiera. (...) No es para cualquiera entrar al campo de juego y jugar, no es para cualquiera sostenerse en este momento. Ahí está la hombría. Los hombres también se destacan por esas situaciones, cuando viene la adversidad. Y este es un momento como esos", sentenció un Gallardo que no admitió preguntas en el Estadio Mario Alberto Kempes.
El contexto es para caudillos y, aun siendo uno de los más criticados en su nivel por los propios hinchas, el mediocampista de 39 años cumple con esa cuota de carácter que el cuerpo técnico entiende que necesita en un partido caliente, sin margen de error. Es que se juega una parada clave para reacomodarse en la tabla anual (hoy está tercero, en repechaje) pensando en la Copa Liberadores 2026, pero también tiene la obligación de cambiar la cara en un año "oscuro".