Alerta en River Plate por la posible salida de un juvenil con mucha proyección

Según trascendió, River Plate podría perder a un jugador con promisorio futuro que es buscado por un poderoso club del fútbol europeo.

Por Redacción Deportes

River Plate no deja de alimentar al fútbol europeo con juveniles de mucho futuro. Después de las recientes partidas de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, otro gran proyecto Millonario es seguido de cerca por un elenco del viejo continente para el mercado de invierno.

Borussia Dortmund tras los pasos de Meza:

Según informó Sky, se trata del volante creativo Juan Cruz Meza, que está en los planes del Borussia Dortmund. El elenco alemán incluso habría realizado varias visitas al país para verlo en vivo y en directo a través de su equipo de scouting, que quedó impresionado por su nivel.

image
Juan Cruz Meza podr&iacute;a salir de River Plate

Juan Cruz Meza podría salir de River Plate

Así, el mediocampista de 17 años y hermano del también jugador Millonario Maximiliano, sorprendió por su capacidad de control de balón, sus pases verticales y su talento entre líneas. De esta forma, quedó bajo la mira del conjunto de la Bundesliga para un eventual fichaje en el próximo mercado de invierno.

Cabe destacar que su contrato es hasta diciembre de 2026, con una cláusula que estaría cercana a los 30 millones de euros. En caso de haber una propuesta formal, River sólo lo liberaría por el valor total de su ficha, y no negociaría otro monto. Sin embargo, todavía no hay charlas entre los clubes para concretar el traspaso.

Juan Cruz Meza, el prometedor juvenil con pocos minutos:

image

La decisión del Borussia Dortmund llama la atención, teniendo en cuenta la poca continuidad que Meza logró en este 2025. Bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, el jugador disputó 8 partidos por el Torneo Clausura, sólamente 2 de ellos como titular. Inclusive, en ningún encuentro completó los 90 minutos. Además, no suma participaciones por Copa Libertadores o Copa Argentina, donde rara vez fue convocado.

De todas formas, su rol en la Selección Argentina Sub 17 fue mucho más importante: vistió la camiseta Albiceleste en el Sudamericano de este año, donde jugó 5 de los 6 partidos posibles, anotando un gol ante Paraguay y aportando una asistencia ante Bolivia.

