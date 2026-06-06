Se jugó la duodécima fecha del Apertura de damas en hockey Césped

Todos los cruces de la décima segunda fecha del torneo Apertura de hockey césped en damas mayores se jugaron este sábado. La competencia es liderada por Los Tordos y la sorpresa fue la victoria de Obras ante UN San Juan.

La Fecha Doce estuvo cargada de buen hockey césped y destaca la victoria de UN Cuyo ante Murialdo

Se jugó un verdadero partidazo en Luján de Cuyo, donde Vistalba y Marista empataron 4-4. El bonus fue para las Verdes.

Por otro lado, Liceo "B" cayó en su sede ante Liceo "A" 1 a 0.

En parque San Vicente, Leonardo Murialdo ganó 2-0 a Maristas (SRF) .

Mientras que, en Dorrego, Alemán se impuso por la mínima ante San Juan Rugby.

UN Cuyo y Banco Mendoza empataron 1-1. El punto extra fue para las Duendecitas.

En el distrito de Benegas, Obras derrotó 2-0 a Universidad Nacional de San Juan.

El puntero, Los Tordos se impuso 5-0 a Peumayén y sigue su carrera ascendente en la tabla.

Por último en Petroleros-YPF, CMR Andino derrotó 2-0 a Teqüe.

Apertura de Caballeros

Este domingo, se jugará la duodécima fecha del Torneo Apertura de Caballeros 2026. En Dorrego, Alemán "B" recibirá UN Cuyo desde las 15.

En parque San Vicente habrá fecha doble. A las 16.45 Banco Nación recibe a Murialdo y a las 18.45 Obras y Club Alemán protagonizaran un cotejo para alquilar balcones..