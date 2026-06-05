Liga Nacional: Leonardo Murialdo sueña con levantar la copa

Todo listo y dispuesto para que arranque la Liga Nacional de hockey césped en su capítulo masculino. La misma se jugará en la ciudad de Rosario y los Señores de Amarillo irán a buscar la gloria.
Desde el 17 al 21 de junio se disputa la fase final de la Liga Nacional de Hockey césped en la ciudad de Rosario. La "Canareta" buscará la final
Todo listo y dispuesto para que arranque la Liga Nacional de hockey césped en su capítulo masculino. La misma se jugará en la ciudad de Rosario y los Señores de Amarillo irán a buscar la gloria.
Este es un nuevo desafío en la historia rica historia del hockey de Villa Nueva en caballeros, y que tanto réditos deportivos ha entregado al club desde su fundación en 1977 (rama de varones).
Los Canarios estarán en el emparejamiento "B" con Gimnasia de Rosario, Córdoba Athletic y San Martín de Tucumán. Complejo grupo, pero como dice el refrán deportivo: "Los partidos hay que jugarlos y después comentar"
El capitán de Murialdo es 'Juanfra' Sáez y comenta lo que ha sido la previa a esta nueva edición de la Liga Nacional de hockey césped. "La preparción ha sido buena y positiva. Llegamos en un buen momento en el torneo local. A nivel de entrenamiento hemos podido practicar mucho en el estadio de Godoy Cruz y eso te ayuda mucho a subir el nivel en todo y así llegamos más afilados y eso es positivo".
"¿Lo mejor que tiene el equipo? Sin dudas, la juventud y que suma día a día experiencia y está en constante crecimiento y aprendizaje y desde este aspecto sumamos un grupo más joven y los jugadores grandes con experiencia. Con esta amalgama de buenos hockístas la vamos a ir a pelear a Rosario".
Juan Francisco se refirió además al emparejamiento que les tocó para esta Liga Nacional: "La zona que nos tocó es pareja. Cualquiera de los cuatro equipos puede clasificas son fuerzas pares los cuatro clubes y está bueno. Por ejemplo nos ha tocado jugar con San Martín de Tucumán en los últimos años y es duro. Córdoba Athletic es el campeón de Córdoba y los dos de Rosario son duros, es más jugaremos ante GER en su cancha y será bravo porque es el primer partido".
Acerca de los rivales a vencer dijo: "Están en la otra zona, y son Club Alemán, Jockey de Rosario y Universitario de Rosario. Los tres están a gran nivel con jugadores con recorrido internacional y esos serán sin dudas a los que hay que vencer en una semifinal hipotética".
Quedan algunos días aún para partir al principal torneo nacional de esta disciplina para clubes y los integrantes de la Canareta siguen puliendo detalles practicando junto a su DT Gabriel Herrera y el PF Nicolás Gaido. Solo falta que confirmen la lista y ese será el momento que el Canarito de Villa Nueva empiece a aletear hacia un nuevo desafío.
Leonardo Murialdo deberá enfrentar el miércoles 17 de junio a las 20 a GER. El jueves 18 de junio desde las 16 se medirá ante San Martín de Tucumán y el viernes 19 de junio desde las 18 jugará con Córdoba Athletic.