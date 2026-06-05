Liga Nacional: Leonardo Murialdo sueña con levantar la copa

Todo listo y dispuesto para que arranque la Liga Nacional de hockey césped en su capítulo masculino. La misma se jugará en la ciudad de Rosario y los Señores de Amarillo irán a buscar la gloria.

Este es un nuevo desafío en la historia rica historia del hockey de Villa Nueva en caballeros, y que tanto réditos deportivos ha entregado al club desde su fundación en 1977 (rama de varones).

Los Canarios estarán en el emparejamiento "B" con Gimnasia de Rosario, Córdoba Athletic y San Martín de Tucumán. Complejo grupo, pero como dice el refrán deportivo: "Los partidos hay que jugarlos y después comentar"

Habla el capitán de Murialdo

El capitán de Murialdo es 'Juanfra' Sáez y comenta lo que ha sido la previa a esta nueva edición de la Liga Nacional de hockey césped. "La preparción ha sido buena y positiva. Llegamos en un buen momento en el torneo local. A nivel de entrenamiento hemos podido practicar mucho en el estadio de Godoy Cruz y eso te ayuda mucho a subir el nivel en todo y así llegamos más afilados y eso es positivo".

"¿Lo mejor que tiene el equipo? Sin dudas, la juventud y que suma día a día experiencia y está en constante crecimiento y aprendizaje y desde este aspecto sumamos un grupo más joven y los jugadores grandes con experiencia. Con esta amalgama de buenos hockístas la vamos a ir a pelear a Rosario".

Juan Francisco se refirió además al emparejamiento que les tocó para esta Liga Nacional: "La zona que nos tocó es pareja. Cualquiera de los cuatro equipos puede clasificas son fuerzas pares los cuatro clubes y está bueno. Por ejemplo nos ha tocado jugar con San Martín de Tucumán en los últimos años y es duro. Córdoba Athletic es el campeón de Córdoba y los dos de Rosario son duros, es más jugaremos ante GER en su cancha y será bravo porque es el primer partido".

Acerca de los rivales a vencer dijo: "Están en la otra zona, y son Club Alemán, Jockey de Rosario y Universitario de Rosario. Los tres están a gran nivel con jugadores con recorrido internacional y esos serán sin dudas a los que hay que vencer en una semifinal hipotética".

Quedan algunos días aún para partir al principal torneo nacional de esta disciplina para clubes y los integrantes de la Canareta siguen puliendo detalles practicando junto a su DT Gabriel Herrera y el PF Nicolás Gaido. Solo falta que confirmen la lista y ese será el momento que el Canarito de Villa Nueva empiece a aletear hacia un nuevo desafío.

¿Con quienes juegan?

Leonardo Murialdo deberá enfrentar el miércoles 17 de junio a las 20 a GER. El jueves 18 de junio desde las 16 se medirá ante San Martín de Tucumán y el viernes 19 de junio desde las 18 jugará con Córdoba Athletic.