5 de junio de 2026 - 20:15

Liga Nacional: Leonardo Murialdo sueña con levantar la copa

Desde el 17 al 21 de junio se disputa la fase final de la Liga Nacional de Hockey césped en la ciudad de Rosario. La "Canareta" buscará la final

Liga Nacional. Leonardo Murialdo disputará la Liga Nacional el máximo círculo del país para clubes en hockey césped..

Liga Nacional. Leonardo Murialdo disputará la Liga Nacional el máximo círculo del país para clubes en hockey césped..

Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Todo listo y dispuesto para que arranque la Liga Nacional de hockey césped en su capítulo masculino. La misma se jugará en la ciudad de Rosario y los Señores de Amarillo irán a buscar la gloria.

Leé además

Básquet. Hoy se sabrá quien diputará la finalísima liguera ante Quimsa. La serie de semifinal está muy pareja entre Ferro y Gimnasia.

Liga Nacional de Básquet: Gimnasia y Ferro definen al segundo finalista
El marplatense, junto a su compañero de equipo, el español Marcel Granollers, superó en semifinales, al derrotar en dos sets a los italianos Simone Bolleli y Andrea Vavassori en el marco del Abierto de Francia Roland Garros.

Zeballos y Granollers juntos son dinamita en Roland Garros

Gran objetivo Amarillo

Este es un nuevo desafío en la historia rica historia del hockey de Villa Nueva en caballeros, y que tanto réditos deportivos ha entregado al club desde su fundación en 1977 (rama de varones).

cebollata
Juan Francisco Sáez con uno de las tantas copas que ha ganado junto a la

Juan Francisco Sáez con uno de las tantas copas que ha ganado junto a la "Canareta"

Los Canarios estarán en el emparejamiento "B" con Gimnasia de Rosario, Córdoba Athletic y San Martín de Tucumán. Complejo grupo, pero como dice el refrán deportivo: "Los partidos hay que jugarlos y después comentar"

Habla el capitán de Murialdo

El capitán de Murialdo es 'Juanfra' Sáez y comenta lo que ha sido la previa a esta nueva edición de la Liga Nacional de hockey césped. "La preparción ha sido buena y positiva. Llegamos en un buen momento en el torneo local. A nivel de entrenamiento hemos podido practicar mucho en el estadio de Godoy Cruz y eso te ayuda mucho a subir el nivel en todo y así llegamos más afilados y eso es positivo".

"¿Lo mejor que tiene el equipo? Sin dudas, la juventud y que suma día a día experiencia y está en constante crecimiento y aprendizaje y desde este aspecto sumamos un grupo más joven y los jugadores grandes con experiencia. Con esta amalgama de buenos hockístas la vamos a ir a pelear a Rosario".

Juan Francisco se refirió además al emparejamiento que les tocó para esta Liga Nacional: "La zona que nos tocó es pareja. Cualquiera de los cuatro equipos puede clasificas son fuerzas pares los cuatro clubes y está bueno. Por ejemplo nos ha tocado jugar con San Martín de Tucumán en los últimos años y es duro. Córdoba Athletic es el campeón de Córdoba y los dos de Rosario son duros, es más jugaremos ante GER en su cancha y será bravo porque es el primer partido".

Acerca de los rivales a vencer dijo: "Están en la otra zona, y son Club Alemán, Jockey de Rosario y Universitario de Rosario. Los tres están a gran nivel con jugadores con recorrido internacional y esos serán sin dudas a los que hay que vencer en una semifinal hipotética".

Quedan algunos días aún para partir al principal torneo nacional de esta disciplina para clubes y los integrantes de la Canareta siguen puliendo detalles practicando junto a su DT Gabriel Herrera y el PF Nicolás Gaido. Solo falta que confirmen la lista y ese será el momento que el Canarito de Villa Nueva empiece a aletear hacia un nuevo desafío.

¿Con quienes juegan?

Leonardo Murialdo deberá enfrentar el miércoles 17 de junio a las 20 a GER. El jueves 18 de junio desde las 16 se medirá ante San Martín de Tucumán y el viernes 19 de junio desde las 18 jugará con Córdoba Athletic.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El proyecto de joven entrenador, Nagelsmann, con el equipo alemán es a largo plazo, por lo tanto tiene una base de jugadores muy jóvenes.

Un técnico joven para un gigante herido: Alemania y su apuesta en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
La FIFA pidió disculpas y aseguró que las ubicaciones siguen reservadas, pero deben ser regularizadas.

La FIFA anuló entradas gratis del Mundial 2026 por un error en su sistema de ventas

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni destacó la mejoría de Lionel Messi: "Viene bien, ya no está totalmente diferenciado"

Por Redacción Deportes
A Nicolás Varrone no le fue bien en la previa de la gran carrera final de cuarta fecha de GP de Mónaco en Fórmula 2

Nicolás Varrone con un mal viernes en Mónaco