24 de octubre de 2025 - 23:06

Dolor de cabeza para River Plate: Sebastián Driussi se volvió a lesionar

El atacante de River Plate tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo ante Independiente Rivadavia producto de una complicación física

Sebastián Driussi se volvió a lesionar

Sebastián Driussi se volvió a lesionar

Foto:

web
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

No hay caso, a pesar de pasar por la rehabilitación correspondiente, el atacante de River Plate Sebastián Driussi no logra dejar atrás los problemas físicos. Luego de sumar algunos minutos durante las últimas semanas, se resintió de la lesión y tuvo que salir en el duelo de Copa Argentina.

Leé además

En una noche épica, con un campo inundado y desde los doce pasos, Independiente Rivadavia pasó a la final de la Copa Argentina. 

Histórico: Independiente Rivadavia venció a River Plate y está en la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Por Gonzalo Tapia

El atacante Millonario sólo pudo completar media hora de juego en el Mario Alberto Kempes, antes de hacer una seña al banco de suplentes pidiendo el cambio. Rápidamente, Marcelo Gallardo mandó a calentar a Facundo Colidio, que lo reemplazó a los 35 minutos de la primera mitad. El cuerpo médico de River le colocó hielo en la zona, y comenzó a trabajar para determinar lo que sucedió.

Embed

Cabe destacar que Driussi estuvo toda la semana en duda. Si bien es cierto que venía de sumar 29 minutos en la caída ante Sarmiento de Junín, y otros 65' frente a Talleres de Córdoba, su situación física no era la mejor y parecía no estar al 100%. De todas formas, el DT de River decidió darle titularidad confiando en su capacidad futbolística.

Los preocupantes números de Sebastián Driussi:

Se publicó el parte médico de Sebastián Driussi en River
Se publicó el parte médico de Sebastián Driussi en River

Se publicó el parte médico de Sebastián Driussi en River

Su salida es un gran dolor de cabeza para el cuerpo técnico, que otra vez pierde a uno de los atacantes más completos y de mejor nivel del plantel. Desde su regreso a la institución de Núñez, pasó casi la misma cantidad de tiempo afuera que adentro de la cancha.

En marzo se perdió 3 partidos (uno por Copa Argentina y dos por el Apertura) por un desgarro miofascial. Luego, en junio sufrió un esguince de tobillo en el debut por el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds, y fue baja por otros siete encuentros. Finalmente, un desgarro en el bíceps femoral izquierdo lo privó de disputar cinco duelos durante el mes de septiembre y octubre.

En total, desde su retorno, Sebastián Driussi suma 31 encuentros, con 10 goles convertidos y 1 asistencia repartida. Ahora, después de los estudios del cuerpo médico, se sabrá cuantos días más se perderá.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo definió el once de River Plate

Marcelo Gallardo se la juega con el once inicial por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Clima espeso en Avellaneda

Clima caliente en Independiente de Avellaneda: banderas, repudio, y comida de perro para los jugadores

Por Redacción Deportes
River Plate juega por Copa Argentina

River Plate quiere cortar una increíble mala racha por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa es 100% de Independiente Rivadavia

La buena noticia para Independiente Rivadavia antes del choque con River Plate

Por Redacción Deportes