Dolor de cabeza para River Plate: Sebastián Driussi se volvió a lesionar

El atacante de River Plate tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo ante Independiente Rivadavia producto de una complicación física

No hay caso, a pesar de pasar por la rehabilitación correspondiente, el atacante de River Plate Sebastián Driussi no logra dejar atrás los problemas físicos. Luego de sumar algunos minutos durante las últimas semanas, se resintió de la lesión y tuvo que salir en el duelo de Copa Argentina.

El atacante Millonario sólo pudo completar media hora de juego en el Mario Alberto Kempes, antes de hacer una seña al banco de suplentes pidiendo el cambio. Rápidamente, Marcelo Gallardo mandó a calentar a Facundo Colidio, que lo reemplazó a los 35 minutos de la primera mitad. El cuerpo médico de River le colocó hielo en la zona, y comenzó a trabajar para determinar lo que sucedió.

Cabe destacar que Driussi estuvo toda la semana en duda. Si bien es cierto que venía de sumar 29 minutos en la caída ante Sarmiento de Junín, y otros 65' frente a Talleres de Córdoba, su situación física no era la mejor y parecía no estar al 100%. De todas formas, el DT de River decidió darle titularidad confiando en su capacidad futbolística.

Los preocupantes números de Sebastián Driussi: Su salida es un gran dolor de cabeza para el cuerpo técnico, que otra vez pierde a uno de los atacantes más completos y de mejor nivel del plantel. Desde su regreso a la institución de Núñez, pasó casi la misma cantidad de tiempo afuera que adentro de la cancha.

En marzo se perdió 3 partidos (uno por Copa Argentina y dos por el Apertura) por un desgarro miofascial. Luego, en junio sufrió un esguince de tobillo en el debut por el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds, y fue baja por otros siete encuentros. Finalmente, un desgarro en el bíceps femoral izquierdo lo privó de disputar cinco duelos durante el mes de septiembre y octubre.