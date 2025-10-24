River Plate quiere cortar una increíble mala racha por Copa Argentina

River Plate se mide con Independiente Rivadavia en el Mario Alberto Kempes, en un encuentro de alto voltaje correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, con el objetivo de volver a disputar una final después de seis años de ausencia y decepciones.

La información es contundente. El Millonario no llega al partido definitorio desde 2019, cuando derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en el Kempes. Aquella vez, los goles de la victoria del elenco de Marcelo Gallardo los convirtieron Javier Pinola y Exequiel Palacios.

La última vez de River Plate campeón de Copa Argentina: image La edición 2019 de la Copa Argentina culminó con la consagración de River, que venció por 3 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en la final disputada en Mendoza. Ese título fue el tercero del club en la historia del certamen, sumándose a los obtenidos en las ediciones 2015/16 y 2017.

Sin embargo, esa consagración marcó un antes y un después. Es que, desde ese momento, el Millo no juega la gran final de una Copa con el formato “mata-mata”, una deuda que buscará saldar en esta nueva etapa de Gallardo como entrenador. El duelo de este viernes puede ser otro punto de inflexión para un equipo que atraviesa una etapa de irregularidad futbolística y necesita recuperar confianza.

La chance del Millonario de recuperar la identidad: River Plate Maximiliano Salas abrió el marcador para River, cuando apenas comenzaba el encuentro. Gentileza Si logra superar a Independiente Rivadavia, River enfrentará a Argentinos Juniors, que el jueves venció por 2 a 1 a Belgrano y se convirtió en el primer finalista del certamen. El duelo ante la Lepra no solo representa la oportunidad de llegar a una nueva final, sino también de volver a encontrar el ADN competitivo que caracterizó al River del primer ciclo del Muñeco.