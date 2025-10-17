17 de octubre de 2025 - 13:40

Copa Argentina: se confirmó la sede para la semifinal entre Independiente Rivadavia y River Plate

AFA confirmó que la semifinal por Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y River Plate se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes.

Copa Argentina: se esperan más de 15 almas de Independiente en la provincia de Córdoba. 

image

River llegó a la semifinal después de derrotar en los cuartos de final a Racing en el Gigante de Arroyito, en tanto que Independiente Rivadavia dejó en el camino a Tigre también en Rosario, aunque en la cancha de Newell's.

La venta de entradas para River vs Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Además de la confirmación del estadio Mario Alberto Kempes, la organización también anunció cómo se llevará adelante el expendio de localidades para la semifinal.

  • Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:

Martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Ciudad de Mendoza).

  • Venta web para la parcialidad de River (PARA SOCIOS):

Viernes 17 de octubre, desde las 14 hs, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

  • Venta web para la parcialidad de River (GENERAL):

Sábado 18 de octubre, desde las 14 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

  • Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

  • Venta de entradas físicas para la parcialidad de River

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

  • Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Gasparini (River): $70000.

Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Atención: no se venderán entradas el día del partido en el estadio Mario Alberto Kempes.

