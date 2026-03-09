9 de marzo de 2026 - 21:47

Para sus torneos de fútbol, la AFA entra a la modernidad tendrá su propia televisación privada

La AFA presentó oficialmente LPF Play, una plataforma de streaming para el fútbol nacional en todas sus variantes del ascenso.

Fútbol. La AFA hace cuentas alegres porque ya presentó su nueva plataforma para televisación de los torneos de ascenso

Foto:

AFA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realiza este lunes la presentación oficial de LPF Play, la plataforma de streaming del fútbol argentino.

Sólo para torneos del Ascenso

La plataforma, que ya ofrecía una variedad de contenidos, incluyendo partidos en vivo de juveniles, conferencias de prensa y resúmenes, ahora incorpora partidos de las divisiones de ascenso.

"Vamos a arrancar con la Primera Nacional, después con la B Metropolitana y con la Primera C. Estamos armando todo para empezar también con el Federal, más futsal, más los juveniles", explicó a una famosa cadena de radio, el encargado de prensa de la AFA.

Más temprano, el tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, había asegurado que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) iba a poner en marcha un proyecto para que se puedan ver todos los torneos argentinos de manera gratuita mediante una plataforma propia.

