9 de marzo de 2026 - 12:59

Escándalo en la Bundesliga: la voz del estadio del Colonia criticó al VAR por altavoz y enfrenta sanciones

El histórico Michael Trippel calificó de "asqueroso" un fallo arbitral ante 50.000 personas y ahora la Federación Alemana analiza una sanción disciplinaria.

Michael Trippel, locutor del Colonia de la Bundesliga.

Michael Trippel, locutor del Colonia de la Bundesliga.

Foto:

Por Francisco Moreno

La Bundesliga vive horas de tensión tras el inusual comportamiento de Michael Trippel, el veterano locutor del 1. FC Köln. Durante la derrota 2-1 frente al Borussia Dortmund, Trippel utilizó el sistema de sonido del estadio para lanzar duras críticas contra el arbitraje y el VAR, provocando una investigación inmediata de la Federación Alemana.

Leé además

Fútbol. Lideres mundiales en su áreas. Mascherano, Messi,  Mas y Trump

Jorge Mas, dueño de la franquicia de fútbol Inter de Miami, reveló cuanto cobra Lionel Messi

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. La Lepra jugará este miércoles frente a Barracas.

Fútbol: La actividad retorna este martes con el partido entre Tigre VS. Vélez

Por Gonzalo Tapia

El locutor de 71 años perdió la compostura en dos momentos clave del encuentro disputado en el RheinEnergieStadion. En la primera mitad, tras la expulsión de Jahmai Simpson-Pusey, Trippel tomó el micrófono para calificar la decisión como asquerosa ante los 50.000 espectadores presentes. El clima de hostilidad creció al finalizar el partido, tras la denuncia de que hubo una mano clara en el área del Dortmund en el minuto 95 y que nadie quiso siquiera revisarla.

image

El protocolo de neutralidad y el límite de los micrófonos en la Bundesliga

La controversia radica en que el reglamento de la Bundesliga prohíbe que el personal del estadio utilice los parlantes para cuestionar las decisiones de los árbitros. Los locutores tienen una función estrictamente informativa y de animación, actuando como representantes de la organización del evento. Al romper este principio de neutralidad, el locutor puede incitar al desorden público, convirtiendo una herramienta de comunicación en una plataforma de protesta que interfiere con el desarrollo del espectáculo.

Desde la directiva del Colonia, el director deportivo Thomas Kessler fue tajante al despegarse de los dichos del animador. Kessler aclaró que no es función del locutor juzgar la labor de Daniel Siebert, el juez principal, y confirmó que habrá charlas internas para definir las consecuencias disciplinarias. A pesar de que el propio Kessler reconoció ver problemas en el arbitraje, subrayó que el micrófono del estadio no es el canal para expresar esas quejas.

image

La Federación Alemana de Fútbol evalúa ahora abrir un expediente contra Trippel y el propio club. Este incidente ocurre en un momento crítico para el Colonia, que tras la caída ante el Dortmund se encuentra hundido en la pelea por evitar el descenso. Trippel emitió un pedido de disculpas el domingo, intentando calmar las aguas tras lo que calificó como un arrebato emocional. Sin embargo, la organización de árbitros profesionales ya calificó su comportamiento como inaceptable, marcando un límite estricto para el personal de campo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Finalissima 2026.

Finalissima 2026: Qatar reanuda el fútbol local y presiona para mantener el duelo Argentina vs España

Por Francisco Moreno
Piluso Xeneize en el aeropuerto de China: el amuleto de Franco Colapinto para su debut en el Sprint

Franco Colapinto llegó a China: el detalle de Boca que revolucionó el aeropuerto antes de la carrera

El 4 juniors de Regatas se impuso en la primera prueba de la tarde en el lago del Parque General San Martín.

Mendoza de Regatas celebró los 80 años de la Regata de la Vendimia con otro triunfo en el ocho con timonel

Rugby. Martiniano Arrieta protege la ovalada ante un quite francés.

En Vancouver, Argentina logró el quinto puesto en rugby seven