Escándalo en la Bundesliga: la voz del estadio del Colonia criticó al VAR por altavoz y enfrenta sanciones

La Bundesliga vive horas de tensión tras el inusual comportamiento de Michael Trippel, el veterano locutor del 1. FC Köln. Durante la derrota 2-1 frente al Borussia Dortmund, Trippel utilizó el sistema de sonido del estadio para lanzar duras críticas contra el arbitraje y el VAR, provocando una investigación inmediata de la Federación Alemana.

El locutor de 71 años perdió la compostura en dos momentos clave del encuentro disputado en el RheinEnergieStadion. En la primera mitad, tras la expulsión de Jahmai Simpson-Pusey, Trippel tomó el micrófono para calificar la decisión como asquerosa ante los 50.000 espectadores presentes. El clima de hostilidad creció al finalizar el partido, tras la denuncia de que hubo una mano clara en el área del Dortmund en el minuto 95 y que nadie quiso siquiera revisarla.

image El protocolo de neutralidad y el límite de los micrófonos en la Bundesliga La controversia radica en que el reglamento de la Bundesliga prohíbe que el personal del estadio utilice los parlantes para cuestionar las decisiones de los árbitros. Los locutores tienen una función estrictamente informativa y de animación, actuando como representantes de la organización del evento. Al romper este principio de neutralidad, el locutor puede incitar al desorden público, convirtiendo una herramienta de comunicación en una plataforma de protesta que interfiere con el desarrollo del espectáculo.

Desde la directiva del Colonia, el director deportivo Thomas Kessler fue tajante al despegarse de los dichos del animador. Kessler aclaró que no es función del locutor juzgar la labor de Daniel Siebert, el juez principal, y confirmó que habrá charlas internas para definir las consecuencias disciplinarias. A pesar de que el propio Kessler reconoció ver problemas en el arbitraje, subrayó que el micrófono del estadio no es el canal para expresar esas quejas.