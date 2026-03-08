8 de marzo de 2026 - 18:23

Jorge Mas dueño de la franquicia de fútbol Inter de Miami reveló cuanto cobra Lionel Messi

El propietario del equipo rosa expresó que el jugador de fútbol rosarino gana entre 70 y 80 millones de dólares por año.

Fútbol. Lideres mundiales en su áreas. Mascherano, Messi,&nbsp; Mas y Trump

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Jorge Mas, dueño de la franquicia de fútbol Inter Miami, reveló la cantidad que Lionel Messi percibe anualmente desde su llegada a la Major League Soccer (MLS).

Mas sorprendió al indicar que el futbolista argentino gana entre 70 y 80 millones de dólares por año, cifra que supera lo que se encuentra registrado oficialmente en la liga. En una conversación con Bloomberg, el empresario afirmó: "Vale cada centavo que le pagamos".

Desde que Messise unió al Inter Miami, se convirtió en la figura más destacada del club y en uno de los principales motores de crecimiento de la MLS a nivel global. Sin embargo, el informe de sueldos de jugadores de la MLS de 2025 mostró una cifra considerablemente menor, alrededor de 12 millones de dólares anuales.

La discrepancia en las cifras se debe a varias cláusulas especiales incluidas en el contrato del futbolista, que amplían sus ingresos. Uno de los acuerdos más relevantes se firmó en 2023, otorgándole a Messi un porcentaje de la valoración del club. En el momento de la firma del contrato, el Inter Miami estaba valuado en aproximadamente 550 millones de dólares, pero actualmente esa cifra superaría los 1.300 millones, lo que habría incrementado los beneficios económicos para el jugador.

Aunque el club nunca confirmó oficialmente el monto exacto de esa participación, distintas estimaciones sugieren que podría rondar los 60 millones de dólares. Así se explica la diferencia entre el salario que figura en los documentos de la liga y el total de ingresos que percibe Messi.

Mas también destacó la importancia de los patrocinadores para sostener este tipo de inversiones en el fútbol moderno. "La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros", explicó.

