Perú: un brasileño denunció por racismo a un jugador de fútbol argentino

Luego de la denuncia, la Liga de Fútbol Profesional Peruana activó el protocolo correspondiente y elevó el caso a la Comisión Disciplinaria por presunto racismo, en una situación que sacudió al fútbol peruano y a ambas instituciones.
El episodio se produjo después del tercer gol del conjunto celeste, convertido a los 96 minutos para sentenciar el resultado. Allí, según medios locales, Coronel le habría dicho al zaguero “vocé un macaco” (“eres un mono”), lo que desató una reacción inmediata dentro del campo y generó un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos.
Da Silva primero alertó a la jueza de línea y luego al árbitro principal, quien aplicó el protocolo ante posibles actos discriminatorios. A partir de esa decisión surgieron empujones, discusiones y un clima de máxima tensión que continuó incluso tras el pitazo final, cuando el defensor brasileño buscó explicaciones del atacante argentino en la zona de vestuarios y otros jugadores debieron intervenir para evitar que el conflicto escalara.
Comunicados cruzados en Perú por acusaciones de racismo:
Con la polémica instalada, la organización del torneo confirmó que revisará lo ocurrido y desde la Liga señalaron en un comunicado: “En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios”.
Además, desde el ente organizador aclararon que “el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”.
Sporting Cristal también fijó postura y respaldó públicamente a su futbolista, ya que el club sostuvo: “El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva” y exigió una investigación rápida con sanciones ejemplares.
Por su parte, Alianza Atlético también rechazó los actos: “Alianza Atlético rechaza y condena de manera categórica cualquier acto de racismo o discriminación dentro y fuera de los escenarios deportivos. Nuestra institución promueve el respeto, la inclusión y los valores que representa el fútbol”, confirmó en un comunicado.