Perú: un brasileño denunció por racismo a un jugador de fútbol argentino

Apenas algunas semanas después del incidente que involucró a Gianluca Prestianni y Vinicius Jr , el defensor brasileño Cristiano da Silva denunció que el delantero argentino Franco Coronel le dirigió un insulto discriminatorio al cierre del partido tras el triunfo de Sporting Cristal por 3-1 ante Alianza Atlético, en el fútbol de Perú .

Luego de la denuncia, la Liga de Fútbol Profesional Peruana activó el protocolo correspondiente y elevó el caso a la Comisión Disciplinaria por presunto racismo, en una situación que sacudió al fútbol peruano y a ambas instituciones.

El episodio se produjo después del tercer gol del conjunto celeste, convertido a los 96 minutos para sentenciar el resultado. Allí, según medios locales, Coronel le habría dicho al zaguero “vocé un macaco ” (“eres un mono”), lo que desató una reacción inmediata dentro del campo y generó un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos.

Da Silva primero alertó a la jueza de línea y luego al árbitro principal, quien aplicó el protocolo ante posibles actos discriminatorios. A partir de esa decisión surgieron empujones, discusiones y un clima de máxima tensión que continuó incluso tras el pitazo final, cuando el defensor brasileño buscó explicaciones del atacante argentino en la zona de vestuarios y otros jugadores debieron intervenir para evitar que el conflicto escalara.

Con la polémica instalada, la organización del torneo confirmó que revisará lo ocurrido y desde la Liga señalaron en un comunicado: “En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios” .

Además, desde el ente organizador aclararon que “el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”.

Sporting Cristal también fijó postura y respaldó públicamente a su futbolista, ya que el club sostuvo: “El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva” y exigió una investigación rápida con sanciones ejemplares.

Por su parte, Alianza Atlético también rechazó los actos: “Alianza Atlético rechaza y condena de manera categórica cualquier acto de racismo o discriminación dentro y fuera de los escenarios deportivos. Nuestra institución promueve el respeto, la inclusión y los valores que representa el fútbol”, confirmó en un comunicado.