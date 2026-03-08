En Vancouver, Argentina logró el quinto puesto en rugby seven

Provincial: Empezó la competencia y hay cinco líderes en el rugby

En la disputa del quinto puesto en el marco de la quinta fecha del Circuito Mundial de Rugby , la selección argentina de la modalidad seven derrotó a Francia por 34 a 15. Argentina había caído en el cierre de la fase de grupos ante el mismo rival.

Así, Los Pumas 7's cerraron su participación logrando un importante quinto lugar tras un adverso primer día.

De esta manera, el conjunto nacional viajará mañana a Nueva York para continuar con la acción del Circuito Mundial en la ciudad estadounidense el sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se midieron ante Francia en la final por el quinto puesto. El combinado nacional, a pesar de haber comenzado abajo en el marcador, brilló en un primer tiempo que lo encontró con cuatro tries y una ventaja de 22-5 de cara a los últimos siete minutos de juego, donde Francia salió a la cancha enfocado en acortar diferencias en el marcador. Pero fueron Zangara y Moneta quienes se encargaron de volver a encaminar el triunfo argentino y así enfriar el intento de reacción francés para finalmente cerrar esta participación en Vancouver con un resultado de 34-15.

Recordamos que, tras el golpe recibido en su rodilla ante Francia, Valentín Maldonado no fue de la partida, mientras se encuentra a la espera de estudios para determinar el grado de su lesión.

Los titulares frente a Francia fueron Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Sebastián Dubuc, mientras que Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Lautaro Bazán Vélez, Juán Patricio Batac y Marcos Moneta ingresaron en el segundo tiempo.

Los tries argentinos fueron de Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Luciano González, en dos oportunidades, Santino Zangara y Marcos Moneta. Santiago Vera Feld y Marcos Moneta aportaron dos conversiones para la albiceleste.