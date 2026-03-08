8 de marzo de 2026 - 17:12

Circuito Mundial de Seven Rugby: Argentina venció a Nueva Zelanda

En la pulseada entre Los Pumas y Los All Backs versión seven rugby, fueron superiores los dirigidos por Gómez, que ahora van por el quinto lugar ante Francia

Rugby. Santiago Álvarez tiene la guinda en un momento del partido de semifinal ante los All Blacks seven Team

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Selección Argentina de Rugby derrotó en los cruces de semifinales por el quinto puesto a su similar de Nueva Zelanda por 24 a 21; en el marco de la Quinta fecha del Circuito Mundial de Seven, que se disputa en la ciudad canadiense de Vancouver,

Cabe recordar que el elenco que dirije Santiago Gómez Cora viene de conseguir los últimos cuatro Oros en la ciudad canadiense, pero ya no podrá revalidar su corona para alcanzar un hecho histórico en el circuito mundial..

Antecedentes de la Quinta Etapa en Vancouver

Los Pumas 7's disputan la quinta etapa o fecha del Circuito Mundial de Seven en Vancouver donde, tras arrancar con el pie izquierdo y caer ante Australia por 17-15, doblegaron a Fiji por 17-14 en el segundo partido y fueron goleados 28-12 por Francia en el último duelo sabatino, por lo que ya no podrán pelear por el oro en el certamen canadiense.

¿Cómo fue el partido ante Nueva Zelanda?

En el inicio del juego, fueron los maoríes quienes impusieron condiciones y, tras una gran maniobra colectiva, Dylan Collier abrió el marcador para los hombres de negro. Tras la salida, el capitán argentino Santiago Álvarez cometió un knock-on intencional y vio la tarjeta amarilla.

Los All Blacks 7’s aprovecharon el hombre de más y ampliaron la ventaja gracias a la conquista de Frank Vaenuku. La respuesta albiceleste llegó en el ocaso de la primera etapa: Luciano González Rizzoni realizó un quiebre individual y, con su potencia habitual, ingresó al ingoal rival para descontar y colocar el 14-7 en el score.

En el complemento, el conjunto albiceleste arrancó con la misma tónica del cierre del primer tiempo. Fue Luciano González quien, utilizando su pie, logró sellar su doblete. En la salida, el capitán Santiago Álvarez recuperó la ovalada y puso al frente al seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora. Sobre el cierre del encuentro, fue Sebastián Dubuc quien selló una gran jugada colectiva y anotó el cuarto try del seleccionado. Roderick Solo descontó sobre el cierre para sellar el 24-21 final.

¿Cómo formó Argentina?

Formación de Los Pumas 7's: Santino Zangara, Matteo Graziano, Valentín Maldonado Castro, Luciano González, Pedro de Haro, Marcos Moneta, Santiago Álvarez (C). Ingresaron: Lautaro Bazán Vélez, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc, y Martiniano Arrieta

