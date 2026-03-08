Provincial: Empezó la competencia y hay cinco líderes en el rugby

El club campeón Marista tuvo fecha libre, pero el próximo sábado será protagonista junto a Los Tordos del Súper Clásico del rugby mendocino
En forma completa se disputó la primera fecha del toreo Provincial de Rugby que es clasificatorio para las copas de Oro, Plata o Bonce. Los seis primeros clubes ubicados participarán del torneo top Ocho.
Los marcadores en la zona "A" fueron: CPBM venció a Belgrano, por no presentación de la escuadra franjeada. Los Tordos derrotó Rivadavia, por 104 a 10 y Banco se impuso a Universitario 23 a 19.
Los resultados en la Zona "B" Liceo derrotó a Tacurú por 54 a 3 y Mendoza RC venció a Teqüé por 34 a 10.
La próxima etapa será el 14 de marzo. En la zona "A" jugarán Marista vs. Los Tordos; Belgrano vs. Banco; Rivadavia vs. CPBM y libre quedó Universitario.
Por su parte en el emparejamiento "B", los cotejos serán: San Jorge vs. Teqüe, Tacurú vs. Peumayen y Mendoza RC vs. Liceo.
Con un partido muy llovido, la fecha cerró este domingo en el Departamento de Luján de Cuyo, con la victoria de Peumayén en su reducto ante San Jorge por 70 a 5.
1° Los Tordos 5 puntos
2° CP. Banco Mendoza 5
3° Banco, 4
4° Universitario, 1
5° Rivadavia, 0
6° Belgrano, 0
7° Marista, 0
1° Peumayén, 5 unidades
2° Liceo, 5
3° Mendoza RC, 5
4° Teque 0
5° Tacurú 0
6° San Jorge 0