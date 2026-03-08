Provincial: Empezó la competencia y hay cinco líderes en el rugby

El club campeón Marista tuvo fecha libre, pero el próximo sábado será protagonista junto a Los Tordos del Súper Clásico del rugby mendocino

Rugby. Mendoza RC empezó con el pie derecho su camino en el Provincial y dio cuenta de un desconocido Teqüe.

Rugby. Liceo rugió en su casa y batió a Tacurú.

En forma completa se disputó la primera fecha del toreo Provincial de Rugby que es clasificatorio para las copas de Oro, Plata o Bonce. Los seis primeros clubes ubicados participarán del torneo top Ocho.

¿Cómo salieron los partidos? Los marcadores en la zona "A" fueron: CPBM venció a Belgrano, por no presentación de la escuadra franjeada. Los Tordos derrotó Rivadavia, por 104 a 10 y Banco se impuso a Universitario 23 a 19.

Los resultados en la Zona "B" Liceo derrotó a Tacurú por 54 a 3 y Mendoza RC venció a Teqüé por 34 a 10.

Próxima fecha La próxima etapa será el 14 de marzo. En la zona "A" jugarán Marista vs. Los Tordos; Belgrano vs. Banco; Rivadavia vs. CPBM y libre quedó Universitario.