Provincial: Empezó la competencia y hay cinco líderes en el rugby

El club campeón Marista tuvo fecha libre, pero el próximo sábado será protagonista junto a Los Tordos del Súper Clásico del rugby mendocino

Rugby. Peumayén jugó un partidazo bajo la lluvia 

Rugby. Liceo rugió en su casa y batió a Tacurú.

Rugby. Mendoza RC empezó con el pie derecho su camino en el Provincial y dio cuenta de un desconocido Teqüe.

En forma completa se disputó la primera fecha del toreo Provincial de Rugby que es clasificatorio para las copas de Oro, Plata o Bonce. Los seis primeros clubes ubicados participarán del torneo top Ocho.

¿Cómo salieron los partidos?

Los marcadores en la zona "A" fueron: CPBM venció a Belgrano, por no presentación de la escuadra franjeada. Los Tordos derrotó Rivadavia, por 104 a 10 y Banco se impuso a Universitario 23 a 19.

Los resultados en la Zona "B" Liceo derrotó a Tacurú por 54 a 3 y Mendoza RC venció a Teqüé por 34 a 10.

Próxima fecha

La próxima etapa será el 14 de marzo. En la zona "A" jugarán Marista vs. Los Tordos; Belgrano vs. Banco; Rivadavia vs. CPBM y libre quedó Universitario.

Por su parte en el emparejamiento "B", los cotejos serán: San Jorge vs. Teqüe, Tacurú vs. Peumayen y Mendoza RC vs. Liceo.

Con un partido muy llovido, la fecha cerró este domingo en el Departamento de Luján de Cuyo, con la victoria de Peumayén en su reducto ante San Jorge por 70 a 5.

Rugby. Muy buenas acciones hubo entre Los Toros lujaninos y el Rojo sanrafaelino.

Posiciones

Zona "A"

1° Los Tordos 5 puntos

2° CP. Banco Mendoza 5

3° Banco, 4

4° Universitario, 1

5° Rivadavia, 0

6° Belgrano, 0

7° Marista, 0

Zona "B"

1° Peumayén, 5 unidades

2° Liceo, 5

3° Mendoza RC, 5

4° Teque 0

5° Tacurú 0

6° San Jorge 0

