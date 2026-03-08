Mendoza de Regatas celebró los 80 años de la Regata de la Vendimia con otro triunfo en el ocho con timonel

En una jornada atípica, pero intensa como es habitual, el lago del Parque General San Martín fue escenario de la tradicional Regata de la Vendimia , que celebró sus 80 años de historia . En la prueba principal del programa, el ocho con timonel masculino , el triunfo quedó en manos del Club Mendoza de Regatas , que dominó la competencia de principio a fin.

Julián Santero hizo historia en Viedma y le dio a BMW su primer triunfo en el Turismo Carretera

La carrera central de la jornada se vivió con gran emoción en el espejo de agua del parque. El equipo mendocino tomó la delantera desde los primeros metros y logró sacar una ventaja considerable sobre su principal rival, el Club Náutico Zárate , para cruzar primero la línea de llegada y quedarse con la prueba coronación del evento.

El ocho del conjunto del lago registró un tiempo de 2’00”22/100 , seguido por Náutico Zárate, que finalizó con 2’03”69/100 , mientras que Remo Canottieri completó el podio con 2’07”29/100 .

Con esta nueva victoria, Regatas extendió su dominio en la prueba más importante del programa , ya que desde 2010 se impone de manera consecutiva en el ocho con timonel masculino , consolidando una hegemonía que ya lleva más de una década en la tradicional competencia vendimial.

El ocho con timonel del equipo del Lago sumó su título 16 de manera consecutiva, tras imponerse en la prueba central de la Regata Internacional Vendimia.

El equipo ganador estuvo integrado por Franco Balasch, Franco Ghiretti, Francisco Zanghi, Gonzalo Buso, Maximiliano Bonade, Juan Cruz Nadal, Martín Mansilla y Tomás Tibaldi , con Joel Infante como timonel.

image Las chicas de Zárate festejaron a lo grande el Parque, tras su triunfo en 8 con timonel. Prensa Regatas

En damas el triunfo se fue de Zárate

En la competencia femenina del ocho con timonel, la victoria fue para Náutico Zárate, seguido por Buenos Aires Rowing Club, mientras que Remo Canottieri de Chile finalizó en la tercera posición.

La embarcación ganadora estuvo compuesta por Virginia Vera, Delfina Pinardi, Jazmín Palavicino, Maitena Soloaga, Julieta Paredes, Luna Mongelot, Valentina Surueta y Evelyn Silvestro, con Camilo Mancino como timonel.

Las intensas lluvias registradas durante la jornada previa obligaron a modificar el programa original de competencia. La organización, a cargo del Club Mendoza de Regatas, debió reorganizar las pruebas sobre la marcha para poder cumplir con el cronograma. Las regatas comenzaron por la mañana y se extendieron hasta entrada la tarde-noche en el Parque General San Martín.

El clima no postergó la gran fiesta del remo

A pesar de las condiciones climáticas, un importante número de espectadores se acercó hasta las inmediaciones del lago para disfrutar de las competencias.

La tradicional regata reunió a alrededor de 300 remeros y remeras provenientes de distintos puntos del país e incluso de Chile y Paraguay, quienes protagonizaron 18 carreras en las distintas categorías a lo largo de la jornada.

En doble par novicio masculino, se impuso Regatas B, integrado por Mateo Martínez y Jeremías Sánchez, seguido por Regatas A, mientras que Canottieri A completó el podio.

image Presentación de los equipos de la Regata de la Vendimia Internacional 2026 Daniel Caballero

En la rama femenina de la misma categoría, el triunfo fue para Regatas, con Martina Olmedo y Ana Rasjido, seguidas por Rowing Club y Remo Canottieri.

Por su parte, los juniors de Náutico Zárate se consagraron en el ocho con timonel masculino, tras imponerse en una reñida competencia. El segundo lugar fue para Regatas y el tercero para Canottieri.

image Regata de la Vendimia 2026 Daniel Caballero

Sin el clásico paseo de las reinas

Debido a la postergación de la Fiesta Nacional de la Vendimia por el mal tiempo, la regata no contó en esta ocasión con la presencia de la flamante reina vendimial. De esta manera, el público tampoco pudo disfrutar de uno de los clásicos del evento: la tradicional vuelta de las soberanas en catamarán por el lago.

Más allá de ello, la Regata Internacional de la Vendimia, que celebró sus 80 años, volvió a estar a la altura de su historia y reafirmó su lugar como uno de los eventos náuticos más tradicionales del calendario deportivo mendocino.