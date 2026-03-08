Julián Santero hizo historia en Viedma y le dio a BMW su primer triunfo en el Turismo Carretera

El mendocino Julián Santero se impuso de punta a punta en el autódromo de Autódromo Ciudad de Viedma, donde se disputó la segunda fecha del Turismo Carretera . A bordo de su BMW M4, el piloto mendocino logró una victoria histórica: el primer triunfo para la marca alemana en la categoría.

Así, BMW celebró su primer triunfo en el TC en su temporada debut, con Julián Santero como protagonista.

Sin dudas, el “Piloto Volador” hizo honor a su apodo en Viedma. El mendocino marcó la pole position y largó desde el mejor lugar de la grilla. A partir de allí debió defender la punta durante 25 vueltas muy exigentes, con cuatro relanzamientos y un duelo constante con Elio Craparo (Mustang) y el uruguayo Mauricio Lambiris (Mustang).

En el último relanzamiento, a cinco vueltas del final, el piloto d e Guaymallén protagonizó un mano a mano notable con Lambiris y logró quedarse con la pulseada.

Santero dio una clase magistral de defensa y le otorgó el primer triunfo a BMW. Sin embargo, fue descalificado tras la revisión técnica.

Aunque primero tuvo el acecho permanente de Craparo y, sobre el cierre, el ataque de Lambiris, Santero mostró oficio y contundencia para mantenerse al frente en una carrera accidentada, en la que varios protagonistas quedaron relegados.

El triunfo también tuvo sabor a revancha. En la primera fecha de la temporada, disputada en El Calafate, Santero había ganado en pista, pero su auto fue excluido en la revisión técnica.

La jornada ya había comenzado de la mejor manera para el mendocino: tras lograr la pole position, también se quedó con la primera serie de la mañana en el circuito rionegrino.

Tras cruzar la bandera a cuadros y en diálogo con su equipo, Santero expresó: “Este es un triunfo de ustedes, muchachos. Se lo merecen. Muchas gracias. El automovilismo, a veces, es justo. Se lo merecen, todos ustedes, los que trabajan en el taller, BMW, Mauri Candela, todos", indicó.

Luego, al bajarse del auto, agregó: “Estoy muy contento. Fue una carrera increíble y tenemos mucha felicidad en el equipo. Esto es para los mecánicos, para todos los que apoyan y para BMW, porque se lo merecen. Nos fuimos golpeados de El Calafate por una cuestión técnica donde fuimos excluidos, y estaba bien. Por eso esta victoria es para todos ellos”, manifestó.

Con este triunfo, Santero se convirtió en el primer piloto del Turismo Carretera en ganar con cuatro marcas distintas: Ford, Dodge, Torino y BMW.

Así, el mendocino tuvo un gran comienzo de temporada y sumó una victoria que lo posiciona en la lucha directa por el título, teniendo en cuenta que en 2024 fue campeón de la categoría.