Alpine defendió a Franco Colapinto: "No creo que haya cometido errores"

Steve Nielsen, director deportivo de la escudería francesa, eximió de culpas al piloto argentino por la sanción impuesta por la Fórmula 1.

El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, explicó el error del equipo que provocó la sanción al argentino Franco Colapinto antes del inicio del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 y aseguró que la escudería revisará el procedimiento para que la situación no vuelva a repetirse.

El piloto de Pilar terminó decimocuarto (14.º) en la carrera en Albert Park tras cumplir una penalización que condicionó su estrategia desde la largada. El incidente ocurrió en la parrilla, cuando Colapinto se preparaba para la vuelta de formación antes de la largada oficial de la carrera.

En ese momento, un mecánico empujó el monoplaza unos centímetros hacia atrás, aunque el reglamento prohíbe cualquier intervención del equipo en el auto dentro de los 15 segundos previos al inicio de la vuelta de formación, por lo que los comisarios aplicaron un stop and go que lo relegó al último puesto tras tener que cumplir con una parada obligatoria en boxes.

Steve Nielsen defendió a Franco Colapinto: "No cometió errores" image Tras el incidente, que causó revuelo en las redes sociales y en el propio Colapinto, el director deportivo de la escudería, Steve Nielsen, admitió la infracción y sostuvo que se trató de una falla interna: “Sí, hay una regla. No es nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación”, señaló en diálogo con la prensa.

Luego agregó: “Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”. Así, evitó mencionar si tomará medidas reglamentarias internas respecto al trabajador que cometió la equivocación.