El "Stop and Go" a Franco Colapinto: por qué la sanción de 10 segundos arruinó su debut en Australia

Los comisarios detectaron una falta en el procedimiento de largada que costó al argentino 10 segundos de parada obligatoria sin asistencia de sus mecánicos.

Franco Colapinto sufrió un duro revés en el inicio del Gran Premio de Australia al recibir una de las sanciones más severas de la Fórmula 1,. El piloto de Alpine debió cumplir un "Stop and Go" que condicionó su debut en la temporada 2026, relegándolo al fondo del pelotón tras una infracción técnica detectada en la largada.

El incidente ocurrió en las primeras vueltas de la competencia en Albert Park. Mientras el pilarense intentaba sostener su posición en la zona media, la dirección de carrera comunicó el castigo. La sanción fue inmediata y obligó al equipo a llamar al piloto a los boxes para cumplir con el reglamento vigente.

Embed Los reflejos de Colapinto en la largada por el amor de Dios! #Colapinto | #AusGP pic.twitter.com/3SE42rfMHW — Atención Colapinto (@atencionfc) March 8, 2026 El severo mecanismo del "Stop and Go" en la F1 El "Stop and Go" se ubica en la cima de la pirámide de castigos de la FIA, siendo el paso previo a la descalificación. A diferencia de otros recargos que se suman al tiempo final o se cumplen durante un cambio de neumáticos programado, este obliga a detener el auto por 10 segundos exactos en el pit lane,. El aspecto más crítico es que los mecánicos tienen terminantemente prohibido tocar el monoplaza: no pueden cambiar gomas, limpiar el visor ni realizar ajustes aerodinámicos.

Este procedimiento interrumpe el flujo térmico del motor y los neumáticos, además de sumar una pérdida total de tiempo cercana a los 30 segundos respecto al resto del pelotón debido al tránsito por la calle de boxes a velocidad limitada.

La falta se originó por un error en la línea de salida. Según el Reglamento Deportivo 2026, esto sucede cuando un auto está mal posicionado en su cajón o se mueve antes de que se apaguen los semáforos.