Franco Colapinto confesó los problemas de Alpine tras la clasificación en Australia: "Lleva tiempo mejorar"

El rendimiento del A526 en el circuito de Albert Park dejó un sabor amargo en la escudería francesa. Colapinto finalizó 16° tras marcar un tiempo de 1:21.270 en la Q2, quedando como el registro más lento de esa tanda y a poco más de siete décimas de su compañero Pierre Gasly, quien largará decimocuarto. Esta diferencia de velocidad evidencia que el equipo ha retrocedido frente a rivales directos como Audi o Racing Bulls.
El proceso de diseño y la barrera del motor Mercedes
La falta de competitividad actual tiene una explicación estructural vinculada a los tiempos de la industria: “Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan”, explicó el argentino tras bajarse del coche. Esta demora se produce porque las piezas deben pasar del simulador a la producción física y luego ser probadas en pista, una transición que no siempre coincide con los datos teóricos.
A este factor se suma la gestión de la nueva unidad de potencia y sobre ello, Colapinto admitió que trabajar con motores Mercedes, sin ser el equipo de fábrica de la marca alemana, añade una capa de dificultad logística: “Es un poquito más complicado encontrar la información que querés”, sentenció el piloto, subrayando que no tener a los ingenieros del motor integrados totalmente en la estructura de Enstone ralentiza la interpretación de los datos de la batería.
Embed
EL ANÁLISIS DE COLAPINTO
Franco y las cosas a mejorar para Alpine de cara a la carrera del #AusGP. El argentino largará en el 16° puesto.
A pesar del panorama adverso, el argentino mantiene la expectativa de una carrera accidentada que le permita escalar posiciones: “Ojalá que haya un poquito de lío para que haya un poco de emoción”, comentó en referencia a las advertencias de otros pilotos sobre el posible caos en pista.
Colapinto confía en que el ritmo de carrera sea superior al mostrado en una sola vuelta rápida. Sin embargo, fue realista al afirmar que las soluciones mágicas no existen en la Fórmula 1 moderna: “Lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso”.
¿A qué hora correrá Franco Colapinto?
El Gran Premio de Australia consta de 58 vueltas y se pondrá en marcha este domingo a la 1:00 de la mañana de Argentina.