Franco Colapinto reveló por qué terminó con molestias en un ojo tras los ensayos en Australia

El piloto argentino de Alpine terminó 18° en la segunda práctica y confesó que restos de hielo seco entraron en su ojo al finalizar la jornada en Melbourne.

Franco Colapinto completó su primer viernes de acción oficial en el Gran Premio de Australia con sensaciones encontradas. A bordo del Alpine A526, el pilarense finalizó en la 18° posición tras una jornada marcada por la falta de ritmo del auto francés y un inconveniente físico inesperado que encendió las alarmas en el box rosado.

El arranque de la temporada 2026 no fue el esperado para el equipo Alpine. Durante la primera tanda de entrenamientos (FP1), Colapinto se ubicó 16°, logrando mejorar su tiempo en la segunda sesión (FP2) hasta el 1:22.619. Sin embargo, la brecha de más de dos segundos respecto al líder Oscar Piastri y la posición 18 en el clasificador general reflejan que el auto todavía está lejos de la zona media. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también sufrió complicaciones y debió detenerse antes de tiempo por precaución.

El inconveniente físico de Franco Colapinto al cierre de la jornada Lo que más llamó la atención al finalizar la actividad no fue solo el rendimiento mecánico, sino un percance físico que sufrió el argentino. Al bajarse del auto, Colapinto reveló que restos de basura y hielo seco le afectaron la visión.

¡COLAPINTO CON MOLESTIAS EN UN OJO! Así salió el argentino tras la FP2 en Melbourne.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/i07yxcNHsG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026 En la Fórmula 1, el hielo seco se utiliza habitualmente en los sistemas de refrigeración externa para enfriar los componentes del motor y los frenos apenas el auto entra a boxes o se detiene. Debido a las altas velocidades y las corrientes de aire en el cockpit, pequeños cristales o residuos del asfalto pueden filtrarse por el visor si este no está sellado a la perfección o al abrirlo al final de la sesión, provocando irritación inmediata.

Afortunadamente, el propio piloto se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores: “Por mi parte, tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y escombros en mi ojo al final de la Práctica Libre 2. Afortunadamente, no fue demasiado serio y no hay una causa real de preocupación”, explicó el nacido en Pilar para desactivar cualquier rumor sobre una lesión mayor.